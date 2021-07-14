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Giriş Tarihi: 14.7.2021 12:25 Son Güncelleme: 14.7.2021 12:25

Trabzonspor'da Ekuban krizi! Kampa katılmadı

Trabzonspor'da Ekuban krizi! Kampa katılmadı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Ekuban krizi yaşanıyor. Kampa katılmayan ve daha sonra 13 Temmuz'a kadar ikinci kez izin verilen deneyimli yıldız, dün de antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in başlamasına 1 ay kala çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da deneyimli yıldız Ekuban kampa katılmadı.

Bordo-mavili kulübün kampının başladığı dönem Trabzon'a gelmeyen ve kendisine ek süre verilen Ekuban, yine kampa gelmedi.

Yunus Emre Sel'in haberine göre, Caleb Ekuban'a daha önce yapılan açıklamada kampa katılması için 13 Temmuz'a kadar ikinci kez izin verildiği duyurulmuştu ancak oyuncu dün itibariyle kampta yer almadı.

Bordo-mavililerin Ekubab için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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Trabzonspor'da Ekuban krizi! Kampa katılmadı
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