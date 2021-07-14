Trabzonspor'da Ekuban krizi! Kampa katılmadı

Yunus Emre Sel'in haberine göre, Caleb Ekuban'a daha önce yapılan açıklamada kampa katılması için 13 Temmuz'a kadar ikinci kez izin verildiği duyurulmuştu ancak oyuncu dün itibariyle kampta yer almadı.

Bordo-mavililerin Ekubab için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.