Trabzonspor'da Ekuban krizi! Kampa katılmadı

Süper Lig'in başlamasına 1 ay kala çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da deneyimli yıldız Ekuban kampa katılmadı.
Bordo-mavili kulübün kampının başladığı dönem Trabzon'a gelmeyen ve kendisine ek süre verilen Ekuban, yine kampa gelmedi.
Yunus Emre Sel'in haberine göre, Caleb Ekuban'a daha önce yapılan açıklamada kampa katılması için 13 Temmuz'a kadar ikinci kez izin verildiği duyurulmuştu ancak oyuncu dün itibariyle kampta yer almadı.
Bordo-mavililerin Ekubab için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.