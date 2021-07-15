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Giriş Tarihi: 15.7.2021 17:53

Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın Ghezzal çekişmesinde işler kızıştı! “Artık bir adım daha yakın…”

Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın Ghezzal çekişmesinde işler kızıştı! “Artık bir adım daha yakın…”

Son dakika haberi… Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş ve lig ikincisi Galatasaray, sezon boyunca saha içerisinde yaşadığı çekişmeyi sezon sonunun ardından transfer döneminde de yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ı şampiyonluğa götüren isimlerden birisi olan Ghezzal için Galatasaray’ın da devreye girmesi işleri kızıştırmıştı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rachid Ghezzal transferindeki son detayları aktardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal için sürdürdüğü transfer savaşında anbean son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cezayirli oyuncunun siyah-beyazlı ekibi istediği biliniyordu.

Ancak Galatasaray'ın bu transferde devreye girmesi transferde dengeleri bir anda değiştirdi. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın yeni sezonda da Beşiktaş forması giyeceğine kesin gözle bakılırken sarı-kırmızılılar devreye girdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'a oranla daha yüksek bir teklifi hem Leicester City yönetimine hem de Rachid Ghezzal ve menajerine sunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın bu transferde bütçeyi daha fazla zorlamayacağı söylendi.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Rachid Ghezzal, Galatasaray ve Beşiktaş üçgeninde yaşanan son dakika gelişmelerini aktardı.

İşte Sercan Dikme'nin sözleri…

"ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR…"

"Ghezzal'ın şu an Galatasaray'a bir adım daha yakın olduğunu söyleyebiliriz ama Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'ı arar ve Galatasaray'a yakın bir yıllık ücret teklif ederse kabul edeceğini düşünüyorum."

Beşiktaş, Ghezzal'ın menajerinin etik dışı davranışları ve söylemlerinden çok rahatsız. Rosier'in Beşiktaş'a gelme ihtimali, Ghezzal'a göre daha yüksek. Ghezzal ekonomik anlamda Galatasaray ile farkın biraz kapanmasını istiyor.

Rachid Ghezzal'ın bu noktadan sonra Galatasaray'a daha yakın olduğunu belirten Sercan Dikme, transfer sürecinde anlık olarak değişimlerin yaşandığını da belirtti.

Dün akşam saatlerinde ise Galatasaray'ın, Ghezzal'ın yıllık ücretinde anlaşma sağladığı ve Leicester City ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü söylenmişti.

Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla takımını hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşırken, siyah-beyazlı formayla 35 maça çıktı.

35 maçta olağanüstü bir performans gösteren Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle her iki kupaya uzanan Beşiktaş'ın başrol oyuncularından birisi oldu.

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Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş’ın Ghezzal çekişmesinde işler kızıştı! “Artık bir adım daha yakın…”
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