Rachid Ghezzal transferinde Galatasaray mı Beşiktaş mı daha önce? İşte son detaylar...
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın aynı anda ilgilendiği Rachid Ghezzal transferinde son detayları A Spor muhabirleri Sercan Dikme ve Emre Kaplan açıkladı.