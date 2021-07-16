Kenan Karaman'dan transfer itirafı! "Türkiye'den başka teklifler..."

Türkiye'den başka teklifler de aldığını söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Bütün takımlara teşekkür ediyorum. Her futbolcu için bu gurur verici bir şey bu ama en erken Beşiktaş davrandı. Erdal Torunoğulları'nın büyük katkısı var transferimde. Menajerimle görüşmeleri o yürüttü. Bana güzel bir his verdi Beşiktaş. Burada olduğum için çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

UEFA Şampiyon Ligi'nin de transfer kararında belirleyici olduğunu kaydeden Kenan Karaman, "Şampiyonlar Ligi benim için çok önemliydi. Avrupa'da en üst seviyede 100'ün üzerinde maç yaptım. Kendim için bir adım daha ileri atmak istiyordum. Şampiyonlar Ligi bu konuda bambaşka bir seviye olacak. Gurbetçi oyuncuların Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. Umarım ben de onlar gibi başarılı olurum. Olcay (Şahan) abi sevdiğim biridir. Kendime bir hedef koymadım. Çok disiplinli ve çalışkan bir oyuncuyum. Gollerimle ve asistlerimle Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.