Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Kayserispor'dan Pedro Henrique’yi transfer etti
Giriş Tarihi: 17.7.2021 09:54

Sivasspor, Kayserispor'dan Pedro Henrique’yi transfer etti

İHA
Sivasspor, Kayserispor'dan Pedro Henrique’yi transfer etti

DG Sivasspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Henrique'yi renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kayserispor forması giyen Pedro Henrique ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

16 Haziran 1990'da Brezilya'nın Santa Cruz do Sul şehrinde dünyaya gelen Pedro Henrique, futbola ülkesinin Gremio takımında başladı. Ardından Caxia, FC Zürich, Stade Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giyen sporcumuz, 2019 yılında Kayserispor'a transfer oldu.
Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı ve 31 asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pedro Henrique'ye Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz. Kayserispor ile gün içerisinde kulüp başkanları tarafından yapılan görüşmede, bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bonservis ücretinin yarısını karşılayarak transferin gerçekleşmesine katkı sağlayan As Başkanımız Serkan Aydın'a, Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Necla Metin Büyükşen cinayetinde son dakika: Büyükşen cinayetinin perde arkası ortaya çıktı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe’yi transfer yarışına sokmuştu! Brezilyalı yıldız Paulinho kararını verdi…
Son dakika: Galatasaray’ın beklediği Gedson Fernandes hazırlık maçında tam not aldı! “Sahanın en iyisiydi…”
Alaçatı’da başörtüsünden dolayı sözlü tacize uğrayan modacı Hülya Aslan’a Hadise ve Fulden Uras sahip çıktı! Tepkiler çığ gibi…
AK Parti'den CHP'li Öztrak'a sert tepki: Cumhurbaşkanımız muhtıraları kağıt parçasına çeviren siyasetlere liderlik etmiştir
Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz şimdiden göze girdi! “Onu bedavaya kapmak…”
Milyonlarca vatandaşa fırsat doğdu! Vergi cezaları ve pişmanlık zammı silinecek
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi halleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Kadir Doğulu'dan açıklama geldi
Dikkat! Meteoroloji günler önce uyarmıştı! Son zamanların en sıcak günü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Kayserispor'dan Pedro Henrique’yi transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA