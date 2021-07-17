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Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:01 Son Güncelleme: 17.7.2021 10:36

Son dakika: Belhanda ve Balottelli sonrası David Luiz de Adana Demirspor'da

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Belhanda ve Balottelli sonrası David Luiz de Adana Demirspor'da

Adana Demirspor’da yıldız serisinin son halkası Brezilyalı David Luiz oldu. Brezilyalı savunmacı tıpkı Mario Balotelli gibi İstanbul’a gelip 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de ses getirecek bir kadro için transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, bombaları patlatmaya devam ediyor.

Daha önce Belhanda, Assamblonga, Svensson ve İtalyanlar'ın haşarı çocuğu Balotelli gibi yıldızları kadrosuna katan Mavi Şimşekler, son olarak başkan Murat Sancak'ın "Görüşmelerimiz sürüyor" dediği Brezilyalı stoper David Luiz'le prensipte anlaştı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Luiz'in İstanbul'da yapılacak son görüşmelerin ardından Adana ekibine 2 yıllık imza atması bekleniyor.

AKİNTOLA DA TAMAM
Mavi-lacivertliler ayrıca geçen sezon kiralık olarak Hatayspor forması giyen David Akintola transferini de bitirdi. Nijeryalı sağ açık için kulübü Midtjylland ile 750 bin Euro'ya anlaşan Mavi-Şimşekler'in kısa sürede bu transferi de açıklaması bekleniyor. Bu arada sol kanat için de Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşma yapıldı.

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Son dakika: Belhanda ve Balottelli sonrası David Luiz de Adana Demirspor'da
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