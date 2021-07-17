Son dakika: Belhanda ve Balottelli sonrası David Luiz de Adana Demirspor'da

AKİNTOLA DA TAMAM

Mavi-lacivertliler ayrıca geçen sezon kiralık olarak Hatayspor forması giyen David Akintola transferini de bitirdi. Nijeryalı sağ açık için kulübü Midtjylland ile 750 bin Euro'ya anlaşan Mavi-Şimşekler'in kısa sürede bu transferi de açıklaması bekleniyor. Bu arada sol kanat için de Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşma yapıldı.