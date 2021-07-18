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Giriş Tarihi: 18.7.2021 08:52 Son Güncelleme: 18.7.2021 08:57

Son dakika haberi: Rosier'den vazgeçen Galatasaray, Stryger Larsen ile anlaştı

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Rosier'den vazgeçen Galatasaray, Stryger Larsen ile anlaştı

Son dakika haberi... Valentin Rosier’den Beşiktaş’ın ısrarı yüzünden vazgeçen Galatasaray yönetimi, Udinese’nin indirim yapması sonrası Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen ile anlaşma sağladı. Sol bek konusunda ise Kurzawa transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DeAndre Yedlin'i yetersiz bulan Fatih Terim, ABD'de gözünden operasyon olacak Omar'dan da sezonun ilk yarısında yararlanamayacak.

Terim'in "Sağ beke takviye istiyorum" raporunu dikkate alan yönetim, Valentin Rosier için girişimde bulundu. Ancak oyuncunun Beşiktaş'ta ısrarcı olması üzerine bu transferden vazgeçildi.

Sağ bek listesinde ikinci aday olan Udinese'den Stryger Larsen defteri tekrar açıldı. Pazarlıklara 5 milyon Euro ile oturan İtalyanlar, 3 milyon Euro seviyesine indi. Danimarkalı sağ bek de Galatasaray'ın 1.2 milyon Euro'luk teklifine 'Evet' dedi.

EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı adına ter döken 30 yaşındaki oyuncu, bir sürpriz yaşanmazsa Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Yönetim, Larsen'i 21 Temmuz'daki PSV maçına kadar bitirmeyi planlıyor. Danimarkalı'nın gelişiyle aynı bölgedeki Yedlin'den kulüp bulması istenecek.

KURZAWA BEKLEYİŞİ
Bu arada sol bek listesinde ilk sırada yer alan Alioski'nin menajeri ile anlaşamayan Galatasaray, rotasını tamamen PSG forması giyen Laywin Kurzawa'ya çevirdi.

Başkan Burak Elmas'ın da üzerinde çalıştıklarını doğruladığı Fransız savunmacı İngiltere'ye gitmek istese de beklediği teklifi alamadı. Menajeri aracılığıyla şartları değerlendiren 28 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı ifade edildi.

Bu arada Milan'da oynayan Theo Hernandez'i almaları halinde Kurzawa'yı satmaya hazır olan PSG, Galatasaray ile temasını sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Rosier'den vazgeçen Galatasaray, Stryger Larsen ile anlaştı
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