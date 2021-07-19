Beşiktaş'a Cyle Larin'den kötü haber! Milli takımda sakatlandı...

CONCACAF Gold Cup'ta ABD'nin Kanada'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Beşiktaşlı Cyle Larin, karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlanarak yerini Luca Cavallini'ye bıraktı. ABD'ye galibiyeti getiren golü 1. dakikada Shaquell Moore kaydetti.
Kanada Teknik Direktörü John Herdman, Larin'in yaşadığı sakatlığın ciddi görünmediğini açıklarlen, "Larin'in kontrollerin ardından daha net bilgiye ulaşıp konuşabiliriz." şeklinde konuştu.
Larin geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 45 maçata 23 gol ve 6 asistlik performansıyla siyah-beyazlıların çifte kupa kazanmasında büyük rol oynamıştı.
Milli takımda da çok iyi performans ortaya koyan 26 yaşındaki forvet Kanada ile çıktığı 10 maçta 8 gol attı.