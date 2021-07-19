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Giriş Tarihi: 19.7.2021

De Jong liste dışı rota Akpom’a döndü

OGÜN ŞAHİNOĞLU
De Jong liste dışı rota Akpom’a döndü

Siyah-beyazlı kulüp, forvet transferinde hareketli günler yaşıyor. Hollandalı golcüyü sakatlığı nedeniyle askıya alan Beşiktaş, daha önce de gündeminde olan Chuba Akpom’a yöneldi. Yönetimin İngiliz futbolcu için Middlesbrough’ya yeni teklifle gitmesi bekleniyor

Beşiktaş, kadrosuna katmayı planladığı forvet için son olarak Luuk de Jong'un kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak oyuncunun sakatlığı akıllarda soru işareti bıraktı. İç yan bağlarından yaşadığı problem nedeniyle tedavisinin en az 3 hafta sürmesi beklenen 30 yaşındaki Hollandalı futbolcunun hazır hale gelmesi 1.5 ayı bulacak. Bu nedenle Luuk de Jong'un transferi askıya alındı.

DİEGO COSTA'DA LİMİT 2.3 MİLYON EURO
Rota ise hem geçen hem de bu sezon öncesi gündeme gelen Chuba Akpom'a döndü. Middlesbrough yeni sezonda 25 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosunda düşünmüyor. Ancak 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncudan zarar da etmek istemiyor. İngiliz ekibine yeni bir teklifle gitmeye hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan da Diego Costa'dan haber bekliyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, 32 yaşındaki futbolcuya önerdikleri 2.3 milyon Euro maaşın üzerine çıkmayı planlamıyor.

Kariyeri boyunca çıktığı 272 maçta 74 gol atan ve 25 gol pası veren Chuba Akpom, Arsenal altyapısından yetişti. İngiltere U16-U17-U19-U20 ve U21 Milli Takımı formaları giyen oyuncu, A takım ile sahaya çıkamadı.
Eylül 2020'de PAOK'tan Middlesbrough'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Akpom, İngiliz ekibiyle 39 maçta 5 gol attı, 2 asist yaptı.

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De Jong liste dışı rota Akpom’a döndü
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