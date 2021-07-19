DİEGO COSTA'DA LİMİT 2.3 MİLYON EURO

Rota ise hem geçen hem de bu sezon öncesi gündeme gelen Chuba Akpom'a döndü. Middlesbrough yeni sezonda 25 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosunda düşünmüyor. Ancak 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncudan zarar da etmek istemiyor.