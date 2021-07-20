Aslan 'KAP'maya başlıyor

Sarı-kırmızılılar için transferde en kritik haftaya girildi. Danimarkalı Larsen ile her konuda anlaşılırken, sol bekte ibre Alex Moreno. Berkan Kutlu gelmek için gün sayarken, Ghezzal ve Gedson Fernandes için de yoğun temaslar bu hafta gerçekleştirilecek
Barış Alper Yılmaz ile ilk transferini gerçekleştiren Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, bu hafta bombaları patlatacak. Birçok oyuncu ve kulübüile haftalardır temasta olan Galatasaray,transferleri bitirmeye çok yaklaştı ve KAPaçıklamaları an meselesi. İşte detaylar: 1- Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü ile de 3.2 milyon Eurobonservis için el sıkışıldı. 2- Van Aanholt, Alioski ve Kurzawa ile görüşen sarı-kırmızılılarda sağ beke yapılan Larsen takviyesi sonrası sol bekte ibre Alex Moreno'ya döndü. Larsen'in savunması, Alex Moreno'nunise hücumu güçlü. Real Betis'le pazarlıklardason aşamaya gelindi. 3- Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu'da Aslan mutlu sona yakın. 23 yaşındaki orta saha,İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihiniGalatasaray'dan yana kullandı. 4- Ghezzal'ın menajeriyle bu hafta son bir görüşme gerçekleşecek. 5- Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla bir yıl daha kiralanması için son bir hamle yapılacak. Benfica ile kritik görüşme bu hafta...
TERİM 19.30'DA BASININ KARŞISINDA PSV ile yarın deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bugün Hollanda yolcusu. Sarı-kırmızılı takımın kafilesine Koronavirüs tedbirleri kapsamında teknik heyet, futbolcular,yönetim temsilcisi ve kulüp çalışanlarıdışında kimse alınmayacak. TSİ 11.30'da Eindhoven'a gidecek olan G.Saray'da Fatih Terim de 19.30'da maçı değerlendirecek.
RÖVANŞ MAÇI MASSA'NIN
Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile G.Saray arasında İstanbul'da oynanacak maçın hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'deoynanacak karşılaşmadaİtalyan hakem DavideMassa düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP: ACİZLİK!
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, G.Saray'ın Ghezzal ve Rosier için yaptığı transfer girişimlerine ve sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas'ın yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Dalgakıran, "Sadece Avrupa'da 164 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz" dedi.