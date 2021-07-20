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Giriş Tarihi: 20.7.2021 10:12 Son Güncelleme: 20.7.2021 10:35

Galatasaray PSV deplasmanında avantaj arıyor! Kadroda 6 eksik...

AA
Galatasaray PSV deplasmanında avantaj arıyor! Kadroda 6 eksik...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak. Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. PSV maçı kadrosunda Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan ile tedavileri süren Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Emre Akbaba , DeAndre Yedlin yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

PSV İLE 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile PSV, yarın Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın PSV maçı kafilesi belli oldu. Kadroda kiralıktan dönen Mbaye Diagne lisansı çıkmayan Oğulcan Çağlayan ile tedavileri süren Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Emre Akbaba , DeAndre Yedlin yer almadı.

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Galatasaray PSV deplasmanında avantaj arıyor! Kadroda 6 eksik...
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