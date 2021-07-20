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Giriş Tarihi: 20.7.2021 14:51 Son Güncelleme: 20.7.2021 15:11

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Son dakika haberi... Transferde daha önce birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray yine aynı ismin peşine düştü. Gündem yaratacak transfer iddiası Portekiz basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Transferde daha önce birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray yine aynı ismin peşine düştü. Gündem yaratacak transfer iddiası Portekiz basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci transferlerinde kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya...

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonu için oyuncu bakıyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

FENERBAHÇE HEM BEK HEM KANAT ARIYOR

Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira'nın kullanacağı 3-4-3 sisteminde de dörtlü orta sahanın sağ kanadında görev yapabilecek bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Fenerbahçe'nin listesinde Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko, Guimaraes'ten Falaye Sacko, Romalı Davide Santon ve Antwerp'ten Aurelio Buta olduğu iddia ediliyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

FATİH TERİM'İN ELİNDE SAĞ BEK KALMADI

Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim geçen sezonun devre arasında transfer edilen DeAndre Yedlin'den memnun değil.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Tecrübeli teknik adam, Linnes ve Şener'in gidişi sonrası Omar Elabdellaoui'den de gözündeki rahatsızlığı sebebiyle yararlanamıyor.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE BİRÇOK İSİM VAR

Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek için gündeminde Udinese'den Jens Stryger Larsen, Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış ve Bordeaux'dan Youssouf Sabaly olduğu belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın deyim yerindeyse yana yakıla sağ bek aradığı günlerde Portekiz'den flaş bir iddia geldi.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

FENERBAHÇE VE GALATASARAY, ALEIX VIDAL'İ İSTİYOR

O Jogo gazetesi, Benfica'nın transferde ilk önceliği olan Aleix Vidal'i Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediğini yazdı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Haberin detaylarında ezeli rakiplerin transferde karşı karşıya geldiği ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vidal'i isteyen bir diğer takım olan Almeria'ya göre daha yüksek teklif verdiği kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

BENFICA'NIN B PLANI VALENTINO LAZARO

Benfica'nın Vidal'in maaş yükünü çok bulması durumunda B planı olarak Inter'den Valentino Lazaro'ya yöneleceğinin altı çizildi.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

Aleix Vidal geçen sezon Sevilla'da 19 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı

31 yaşındaki oyuncu 2018 yılında Barcelona'dan Sevilla'ya 9.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transfer savaşı! Portekiz basını yazdı
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