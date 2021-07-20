Transferde daha önce birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray yine aynı ismin peşine düştü. Gündem yaratacak transfer iddiası Portekiz basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve İrfan Can Kahveci transferlerinde kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe ile Galatasaray yine karşı karşıya...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonu için oyuncu bakıyor.
FENERBAHÇE HEM BEK HEM KANAT ARIYOR
Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira'nın kullanacağı 3-4-3 sisteminde de dörtlü orta sahanın sağ kanadında görev yapabilecek bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin listesinde Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko, Guimaraes'ten Falaye Sacko, Romalı Davide Santon ve Antwerp'ten Aurelio Buta olduğu iddia ediliyor.
FATİH TERİM'İN ELİNDE SAĞ BEK KALMADI
Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim geçen sezonun devre arasında transfer edilen DeAndre Yedlin'den memnun değil.
Tecrübeli teknik adam, Linnes ve Şener'in gidişi sonrası Omar Elabdellaoui'den de gözündeki rahatsızlığı sebebiyle yararlanamıyor.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDE BİRÇOK İSİM VAR
Sarı-Kırmızılılar'ın sağ bek için gündeminde Udinese'den Jens Stryger Larsen, Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış ve Bordeaux'dan Youssouf Sabaly olduğu belirtildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın deyim yerindeyse yana yakıla sağ bek aradığı günlerde Portekiz'den flaş bir iddia geldi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY, ALEIX VIDAL'İ İSTİYOR
O Jogo gazetesi, Benfica'nın transferde ilk önceliği olan Aleix Vidal'i Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediğini yazdı.
Haberin detaylarında ezeli rakiplerin transferde karşı karşıya geldiği ifade edildi.
Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vidal'i isteyen bir diğer takım olan Almeria'ya göre daha yüksek teklif verdiği kaydedildi.
BENFICA'NIN B PLANI VALENTINO LAZARO
Benfica'nın Vidal'in maaş yükünü çok bulması durumunda B planı olarak Inter'den Valentino Lazaro'ya yöneleceğinin altı çizildi.
31 yaşındaki oyuncu 2018 yılında Barcelona'dan Sevilla'ya 9.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.