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Giriş Tarihi: 21.7.2021

10 Aslan hazır tek soru sağ bek!

10 Aslan hazır tek soru sağ bek!

İzolasyon altındaki DeAndre Yedlin'in yokluğunda PSV maçında sağ bek için iki aday var: Sekidika&Alpaslan

Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk sınav için teknik direktör Fatih Terim 10 oyuncusunu kesinleştirdi. Muslera'nın önünde Luyindama-Marcao ikilisi, sol bekte Ömer Bayram, ön liberoda yeni transfer Aytaç olacak. Orta sahada Emre Kılınç, hücumda kenarlarda Kerem ve Babel'in formaları garanti. Sakatlıkları geçen Feghouli ve Falcao kadroya alınsa da Arda ve Mostafa Mohamed'in tercih edilmesi bekleniyor. İzolasyondaki Yedlin'in yokluğunda PSV karşısında sağ bekte kimin oynayacağı merak konusu. Fatih Terim, Jesse Sekidika ve Alpaslan Öztürk arasındaki tercihine maç günü karar verecek.



TERİM'LE 10 NUMARA!
Fatih Terim yönetiminde 11 Avrupa Kupası ön eleme maçı oynayan Aslan, 10 kez kazandı. Deneyimli teknik adam, tek mağlubiyetini ise geçen sezon elendiği Rangers maçında 2-1 ile aldı.

TRİBÜNDE 23 BİN 500 TARAFTAR
Hollanda'da artan vakalar nedeniyle PSV Eindhoven'a taraftar kısıtlaması geldi. Daha önce 35 bin kişilik tam kapasiteye ev sahipliği yapacağı açıklanan Philips Stadyumu'nda üçte ikilik oranda 23 bin 500 seyirciye izin çıktı. Galatasaray'a ise deplasman tribününde yer ayrılmadı.

7 EKSİKLE HOLLANDA'DA
Sarı-kırmızılılar dün Eindhoven'a giderken kafilede 7 eksik vardı. Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne Hollanda'ya götürülmedi.

1
Şampiyonlar Ligi tarihinde 12 ön eleme eşleşmesinde 11 kez tur atlayan G.Saray sadece 2008-09'da Steaua Bükreş'e elendi.

2
PSV ile Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez karşılaşan G.Saray, kazandığı iki maçta da (2-0, 2-0) kalesini gole kapattı.

3
Aslan, PSV deplasmanına çıktığı 3 maçı da kaybetti. (1987/ 3-0, 2001/ 3-1, 2006/2-0).

43
Avrupa kupalarında 43 kez ön eleme turuna çıkan Cimbom, 26 galibiyet ve 13 beraberlik alırken 4 kez yenildi.

ASLAN AVRUPA'DA THY ILE COŞACAK
G.Saray 2021-22 sezonundaki ilk resmi karşılaşmasına Türk Hava Yolları sponsorluğunda çıkacak. Avrupa maçlarında THY'nin sponsorluğunda yola devam edecek olan sarı-kırmızılılar, bu kareyi paylaşarak iş birliğini duyurdu...

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10 Aslan hazır tek soru sağ bek!
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