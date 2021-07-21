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Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:32 Son Güncelleme: 21.7.2021 09:43

Beşiktaş'a Lens ve Douglas müjdesi! Süper Lig'den talipler var...

Beşiktaş'a Lens ve Douglas müjdesi! Süper Lig'den talipler var...

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve takımdan göndermek istediği Jeremain Lens ve Douglas'a Süper Lig'den talipler var. Siyah-beyazlıların maaş yükünden kurtulmak istediği iki oyuncuya Anadolu kulüplerinin ilgisi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas'ı elden çıkarmak isteyen Beşiktaş'a iyi haber geldi. Lens'e geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Karagümrük yeniden talip oldu.

Kırmızı-siyahlılar, Hollandalı yıldızın 1.8 milyon Euro olan maaşının 300 bin Euro'sunu karşılamayı taahhüt etti. Ancak Beşiktaş, 500 bin Euro istedi. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Douglas'la da Anadolu kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Lens, Siyah-beyazlılara 2018'de 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te kiralık oynayan 34 yaşındaki Hollandalı, Beşiktaş ile 102 maçta 12 gol attı ve 20 asist kaydetti.

2 sezon önce Barcelona'dan bedelsiz olarak transfer edilen Douglas ise Siyah-beyazlı formayla sadece 7 maça çıktı.

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Beşiktaş'a Lens ve Douglas müjdesi! Süper Lig'den talipler var...
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