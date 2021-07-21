Beşiktaş'a Lens ve Douglas müjdesi! Süper Lig'den talipler var...

Kırmızı-siyahlılar, Hollandalı yıldızın 1.8 milyon Euro olan maaşının 300 bin Euro'sunu karşılamayı taahhüt etti. Ancak Beşiktaş, 500 bin Euro istedi. Pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Douglas'la da Anadolu kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.