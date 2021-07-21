Joher Rassoul: Sezonu 3. bitirmek istiyoruz!

Rassoul, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Sezonu en azından 3. olarak bitirmek istiyoruz. Kendimize güvenimiz var, inanıyoruz ve çok çalışıyoruz. Umarım bizim için çok güzel bir sezon olacak. Tabii ki büyük transferler yaptık. Balotelli, Belhanda, Assombalonga ve Castro'nun gelmesinin takımın üzerinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yıl çok güçlü başlayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Bu yıl neyse ki yüzde 50 de olsa bir taraftar desteğimiz olacak. Bizi motivasyon olarak çok etkileyeceğini düşünüyorum. Onlardan aldığımız destekle çok güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.