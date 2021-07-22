4 isim yolcu

Fenerbahçe ile antrenmana çıkan futbolcuların en az 4’ü lig kadrosunda olmayacak. Dirar, Zanka, Ademi ve Thiam kadro dışı için adı geçenler
Fenerbahçe'de henüz beklenen takviyeler gelmezken, Samandıra'da antrenman yapan oyuncu topluluğunun kalabalığı dikkat çekiyor. Sarılacivertlilerdeşu an A takım içinde bulunantam 31 futbolcu var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre, lig kadrosuna bu isimlerin sadece 27'si yazılabilecek. Hiç transfer yapılmasa bile en az2'si yabancı olmak üzere toplam 4 futbolcu ile yolların ayrılması zorunluluğu var.
İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK
Bu noktada Nabil Dirar, kadronun dışındakalması en güçlü isim olarak görülüyor. Bununlabirlikte Mathias Zanka, hem yabancı olmasıhem de stoperde fazlalık bulunması nedeniylebir diğer favori... Ademi ve Thiam, Fenerbahçe ileyollarını ayırması beklenen diğer isimler. Yapılacakher transferde bir yeni oyuncu, kadronun dışınaitilmek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin en az 2transfer yapması bekleniyor.
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TFF'nin yayınladığı statüye göre 28 kişilik kadroya 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu altyapıdan 4, Türkiye içinden 2 olmak üzere 6 oyuncu yazılma zorunluluğu var. Bu kriterlere uyan 5 oyuncu mevcut. Bu nedenle kadroya şu an 28 değil 27 oyuncu yazılabilir.
F.BAHÇE'DE TFF KRİTERLERİNE KİMLER UYUYOR
TFF'nin kulüp altyapı kriterine uyanlar: Berke, Muhammet, Oğuz, Ferdi TFF'nin ülke altyapı kriterine uyanlar: Altay TFF'nin yabancı yaş kriterine uyanlar: Szalai, Bright Osayi-Samuel Yabancılar: Valencia, Gustavo, Sosa, Samatta, Caulker, Novak, Pelkas, Tisserand, Lemos, Zajc, Thiam, Ademi, Dirar, Zanka Yerliler: Nazım, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Sinan, Mesut, Serdar Dursun