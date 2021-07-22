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Giriş Tarihi: 22.7.2021

4 isim yolcu

VOLKAN DEMİR
4 isim yolcu

Fenerbahçe ile antrenmana çıkan futbolcuların en az 4’ü lig kadrosunda olmayacak. Dirar, Zanka, Ademi ve Thiam kadro dışı için adı geçenler

Fenerbahçe'de henüz beklenen takviyeler gelmezken, Samandıra'da antrenman yapan oyuncu topluluğunun kalabalığı dikkat çekiyor. Sarılacivertlilerde şu an A takım içinde bulunan tam 31 futbolcu var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre, lig kadrosuna bu isimlerin sadece 27'si yazılabilecek. Hiç transfer yapılmasa bile en az 2'si yabancı olmak üzere toplam 4 futbolcu ile yolların ayrılması zorunluluğu var.

İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK
Bu noktada Nabil Dirar, kadronun dışında kalması en güçlü isim olarak görülüyor. Bununla birlikte Mathias Zanka, hem yabancı olması hem de stoperde fazlalık bulunması nedeniyle bir diğer favori... Ademi ve Thiam, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen diğer isimler. Yapılacak her transferde bir yeni oyuncu, kadronun dışına itilmek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin en az 2 transfer yapması bekleniyor.

27
TFF'nin yayınladığı statüye göre 28 kişilik kadroya 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu altyapıdan 4, Türkiye içinden 2 olmak üzere 6 oyuncu yazılma zorunluluğu var. Bu kriterlere uyan 5 oyuncu mevcut. Bu nedenle kadroya şu an 28 değil 27 oyuncu yazılabilir.

F.BAHÇE'DE TFF KRİTERLERİNE KİMLER UYUYOR
TFF'nin kulüp altyapı kriterine uyanlar: Berke, Muhammet, Oğuz, Ferdi
TFF'nin ülke altyapı kriterine uyanlar: Altay
TFF'nin yabancı yaş kriterine uyanlar: Szalai, Bright Osayi-Samuel
Yabancılar: Valencia, Gustavo, Sosa, Samatta, Caulker, Novak, Pelkas, Tisserand, Lemos, Zajc, Thiam, Ademi, Dirar, Zanka
Yerliler: Nazım, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Sinan, Mesut, Serdar Dursun

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4 isim yolcu
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