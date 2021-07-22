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Giriş Tarihi: 22.7.2021

Mert Kartal!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Mert Kartal!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in milli kalecisini kadrosuna kattı. 32 yaşındaki file bekçisi 1 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Kulübüne ise 1 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Son pürüzlerin de giderilmesiyle resmi imzalar atılacak

Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğlu için beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımda devam edecek. Yönetim ise Ersin'in kalması halinde bile Mert'i kadroya katma kararı aldı. Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul etti ve pazarlıklarda fazla zorluk çıkarmadan teklife "Evet" dedi.

BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK
Başkan Ahmet Nur Çebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon Euro maaş önerdi. Siyah-beyazlılar, Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Yönetim, bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertlilerle 29 maça çıkan ve kalesinde 50 gol gören Mert, son haftalarda eldivenleri Volkan Babacan'a kaptırmıştı.

CHUBA AKPOM İKİNCİ FORVET
Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Chuba Akpom için hem oyuncunun kulübü hem de menajeriyle görüşmeler başladı. Middlesbrough forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibinin 4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği, siyah-beyazlıların ise bu rakamı 2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalıştığı belirtildi. Beşiktaş teknik heyetinin Akpom planı ise takımın ikinci forveti olması üzerine kurulu. Siyah-beyazlılar, bu transferi gerçekleştirebilirse bir santrfor daha alacak. Chuba Akpom ikinci forvet Geride kalan sezon 42 maça çıkan Akpom, 5 gol ve 4 asistle oynadı. Ahmed Musa Gümrük'te

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