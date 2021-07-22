Mert Kartal!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in milli kalecisini kadrosuna kattı. 32 yaşındaki file bekçisi 1 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Kulübüne ise 1 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Son pürüzlerin de giderilmesiyle resmi imzalar atılacak
Beşiktaş, Avrupa'dan iyi bir teklif gelmesi halinde kaleci Ersin Destanoğlu'nu gönderip, yerine Medipol Başakşehir'den Mert Günok'u transfer etmek istiyordu. Ancak Destanoğluiçin beklenen rakamlar gelmedi. 20 yaşındaki eldiven büyük olasılıkla siyah-beyazlı takımda devam edecek. Yönetimise Ersin'in kalması halinde bileMert'i kadroya katma kararıaldı. Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta formagiymeyi kabul etti ve pazarlıklardafazla zorluk çıkarmadanteklife "Evet" dedi.
BAYRAM SONRASI AÇIKLANACAK
Başkan Ahmet Nur Çebi, milli kaleciye 2 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon Euro maaş önerdi. Siyah-beyazlılar, Mert'in kulübü Medipol Başakşehir'e de 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Yönetim, bayram sonrasında bu transfere nokta koyacak. Bu arada geçtiğimizsezon turuncu-lacivertlilerle 29maça çıkan ve kalesinde 50gol gören Mert, son haftalardaeldivenleriVolkan Babacan'akaptırmıştı.
CHUBA AKPOM İKİNCİ FORVET
Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Chuba Akpom için hem oyuncunun kulübü hem de menajeriyle görüşmeler başladı. Middlesbroughforması giyen 25 yaşındaki futbolcu için İngilizekibinin 4 milyon Euro bonservis bedeli talepettiği, siyah-beyazlıların ise bu rakamı 2 milyonEuro seviyesine çekmeye çalıştığı belirtildi. Beşiktaş teknik heyetinin Akpom planı ise takımın ikinci forveti olması üzerine kurulu. Siyah-beyazlılar, bu transferi gerçekleştirebilirse bir santrfor daha alacak. Chuba Akpom ikinci forvet Geride kalan sezon 42 maça çıkan Akpom, 5 gol ve 4 asistle oynadı. Ahmed Musa Gümrük'te