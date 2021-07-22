ASLAN SAĞ BEKE LARSEN'İ ALIYOR

Bu arada Galatasaray'ın sağ bek Jens Stryger Larsen'in transferini bitirdiği ileri sürüldü. İtalya'dan Sky'ın haberine göre; ilk teklifi 3 milyon Euro olan Cimbom, yapılan pazarlıkların ardından Udinese ile 4 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.