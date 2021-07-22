İtalya'dan La Nuova Sardegna sitesi, iki kulübün 27 yaşındaki sol bekin transferi için temaslara başladığını duyurdu. Lykogiannis geçen sezon Cagliari formasıyla 31 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Yunan oyuncu daha önce Olympiacos ve Sturm Graz formalarını da giydi.
ASLAN SAĞ BEKE LARSEN'İ ALIYOR
Bu arada Galatasaray'ın sağ bek Jens Stryger Larsen'in transferini bitirdiği ileri sürüldü. İtalya'dan Sky'ın haberine göre; ilk teklifi 3 milyon Euro olan Cimbom, yapılan pazarlıkların ardından Udinese ile 4 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
NICOLAE STANCİU'YA TRANSFER VİZESİ YOK
Öte yandan Slavia Prag, Rumen on numara Nicolae Stanciu için G.Saray'ın yaptığı teklifi geri çevirdi. Çek kulübünün başkanı Jaraslav Tvrdik, "Antrenörlerin de yer aldığı yönetim kurulu toplantısında Stanciu'nun kalmasına karar verdik. Stanciu bizim için önemli bir oyuncu" dedi.
"İKİSİNİ VERİN KONU KAPANSIN"
Diğer yandan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan sorun konusunda G.Saray Başkanı Burak Elmas'ı arayarak "İkimiz de bu olayı kucağımızda bulduk. Uygun görürsen sorunu çözelim. Ali Yavuz ve Yunus Akgün'ü bize ver, konuyu kapatalım" dedi. Elmas ise Ali Yavuz ile Atalay'ı verebileceklerini belirtti.