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Giriş Tarihi: 22.7.2021 08:51 Son Güncelleme: 22.7.2021 08:55

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Son dakika haberi... Kadrosunda 31 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, TFF'nin belirlediği kriterlere göre lig kadrosuna bu isimlerden 27'sini yazabilecek. Sarı-Lacivertliler'de topun ağzındaki 4 isim belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Kadrosunda 31 futbolcusu bulunan Fenerbahçe, TFF'nin belirlediği kriterlere göre lig kadrosuna bu isimlerden 27'sini yazabilecek. Sarı-Lacivertliler'de topun ağzındaki 4 isim belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Fenerbahçe'de henüz beklenen takviyeler gelmezken, Samandıra'da antrenman yapan oyuncu topluluğunun kalabalığı dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertlilerde şu an A takım içinde bulunan tam 31 futbolcu var.

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre, lig kadrosuna bu isimlerin sadece 27'si yazılabilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Hiç transfer yapılmasa bile en az 2'si yabancı olmak üzere toplam 4 futbolcu ile yolların ayrılması zorunluluğu var.

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

İKİ TRANSFER DAHA YAPILACAK

Bu noktada Nabil Dirar, kadronun dışında kalması en güçlü isim olarak görülüyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Bununla birlikte Mathias Zanka, hem yabancı olması hem de stoperde fazlalık bulunması nedeniyle bir diğer favori...

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Ademi ve Thiam, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen diğer isimler...

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Yapılacak her transferde bir yeni oyuncu, kadronun dışına itilmek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin en az 2 transfer yapması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

TFF'nin yayınladığı statüye göre 28 kişilik kadroya 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu altyapıdan 4, Türkiye içinden 2 olmak üzere 6 oyuncu yazılma zorunluluğu var.

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Bu kriterlere uyan 5 oyuncu mevcut. Bu nedenle kadroya şu an 28 değil 27 oyuncu yazılabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

FENERBAHÇE'DE TFF KRİTERLERİNE KİMLER UYUYOR

TFF'nin kulüp altyapı kriterine uyanlar: Berke, Muhammet, Oğuz, Ferdi

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

TFF'nin ülke altyapı kriterine uyanlar: Altay

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

TFF'nin yabancı yaş kriterine uyanlar: Szalai, Bright Osayi-Samuel

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Yabancılar: Valencia, Gustavo, Sosa, Samatta, Caulker, Novak, Pelkas, Tisserand, Lemos, Zajc, Thiam, Ademi, Dirar, Zanka

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isim yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak

Yerliler: Nazım, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Sinan, Mesut, Serdar Dursun

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Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isimle yollar ayrılıyor! 2 transfer daha yapılacak
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