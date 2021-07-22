Son dakika: Tokyo 2020'de Brezilya fırtınası! Richarlison Almanya karşısında şov yapıyor...

RİCHARLİSON İLK YARIDA ŞOV YAPTI!
Brezilya'nın 10 numarası Richarlison, Almanya'ya kabusu yaşattı. 7. dakikada sahneye çıkan Everton'un yıldızı daha sonra 22. dakikada attığı golle durumu 2-0'e getirdi. Richarlison 30. dakikada kendisinin ve takımınının 3. golünü attı.
ESKİ FENERBAHÇELİ MAX KRUSE DA KADRODA!
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse de Almanya milli takımında yer alıyor. Brezilya karşısında ilk 11'de forma giyen Kruse, 10 numaralı formayı taşıyor.
Almanya, 57. dakikada Nadiem Amiri'nin attığı golle durumu 3-1'e getirdi.
BREZİLYA 3-1 ALMANYA