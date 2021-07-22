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Giriş Tarihi: 22.7.2021 15:32 Son Güncelleme: 22.7.2021 15:49

Son dakika: Tokyo 2020'de Brezilya fırtınası! Richarlison Almanya karşısında şov yapıyor...

Son dakika: Tokyo 2020'de Brezilya fırtınası! Richarlison Almanya karşısında şov yapıyor...

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya ile Almanya karşı karşıya geliyor. Brezilya, Almanya karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Sambacılarda sahneye çıkan Richarlison, attığı üç golle harikalar yarattı. Eski Fenerbahçeli Max Kruse de Almanya'da 10 numaralı formayı taşıyor.

Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlarda futbol karşılaşmaları başladı. Gün içinde oynanan maçlarda Mısır ile İspanya golsüz berabere kalırken, Meksika, Fransa'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Sivasspor'da forma giyen Gradel'in formasını giydiği Fildişi Sahilleri de Suudi Arabistan'ı 2-1 yendi.

RİCHARLİSON İLK YARIDA ŞOV YAPTI!

Brezilya'nın 10 numarası Richarlison, Almanya'ya kabusu yaşattı. 7. dakikada sahneye çıkan Everton'un yıldızı daha sonra 22. dakikada attığı golle durumu 2-0'e getirdi. Richarlison 30. dakikada kendisinin ve takımınının 3. golünü attı.

Brezilya Matheus Cunha ile ilk yarının son dakikasında bir de penaltı atışından yararlanamadı.

ESKİ FENERBAHÇELİ MAX KRUSE DA KADRODA!

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Max Kruse de Almanya milli takımında yer alıyor. Brezilya karşısında ilk 11'de forma giyen Kruse, 10 numaralı formayı taşıyor.

Almanya, 57. dakikada Nadiem Amiri'nin attığı golle durumu 3-1'e getirdi.

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BREZİLYA 3-1 ALMANYA

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Son dakika: Tokyo 2020'de Brezilya fırtınası! Richarlison Almanya karşısında şov yapıyor...
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