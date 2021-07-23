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Giriş Tarihi: 23.7.2021

Fenerbahçe’nin İnsigne’si

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe’nin İnsigne’si

Vitor Pereira, takımına yeni bir oyun felsefesi aşılarken Pelkas'a da özel görev verdi. Portekizli hoca, Yunan futbolcusunu İtalya Milli Takımı'nın yıldızı İnsigne gibi kullanmayı amaçlıyor. Oyuncusundan kaleye daha fazla şut çekmesini istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımda değişim rüzgârlarını başlatırken, oyuncularına da farklı roller vermeyi planlıyor. Portekizli çalıştırıcı, Dimitris Pelkas'ı, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol forvet bölgesinde konuşlandırıyor. Tecrübeli hocanın amacı, Yunan yıldızını, İnsigne'nin İtalya Milli Takımı'nda görevlendirildiği gibi kullanmak. Bu yüzden oyuncusundan kaleye daha fazla şut denemesi istiyor.

3-4-3'TEN MEMNUN
F.Bahçe'nin Portekizli teknik direktörü, 3-4-3 sistemine takımın verdiği reaksiyondan memnun. Pereira, yapılacak 1-2 rötuşla Fenerbahçe taraftarının özlediği futbolun oynanabileceğine inanıyor. Özellikle rakibe verilen pozisyon sayısının azaltılması gerektiğini her antrenmanda vurguluyor. Bu noktada tüm oyuncularından takım savunmasına yardımcı olunması konusunda özveri bekliyor.

SÖRLOTH'TA MAKAS DARALIYOR
F.Bahçe, santrfor için yoğun bir mesai harcarken, bir numaralı hedefi olan Alexander Sörloth'ta dün sıcak gelişmeler yaşandı. 25 yaşındaki Norveçli golcüyü zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarılacivertliler, Alman kulübü Leipzig'e 8 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.

ALMANLAR YUMUŞADI
Sörloth için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe, dün Leipzig ile bir kez daha masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Almanlar bu teklife sıcak bakarken, Sörloth'un adım adım İstanbul'a yaklaştığı bildirildi.

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Fenerbahçe’nin İnsigne’si
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