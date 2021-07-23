Fenerbahçe’nin İnsigne’si

Vitor Pereira, takımına yeni bir oyun felsefesi aşılarken Pelkas'a da özel görev verdi. Portekizli hoca, Yunan futbolcusunu İtalya Milli Takımı'nın yıldızı İnsigne gibi kullanmayı amaçlıyor. Oyuncusundan kaleye daha fazla şut çekmesini istiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımda değişim rüzgârlarını başlatırken, oyuncularına da farklı roller vermeyi planlıyor. Portekizliçalıştırıcı, DimitrisPelkas'ı, antrenmanlardave hazırlık maçlarındasol forvet bölgesindekonuşlandırıyor. Tecrübeli hocanın amacı, Yunan yıldızını, İnsigne'nin İtalya Milli Takımı'nda görevlendirildiği gibi kullanmak. Bu yüzdenoyuncusundankaleye dahafazla şut denemesiistiyor.
3-4-3'TEN MEMNUN
F.Bahçe'nin Portekizli teknik direktörü, 3-4-3 sistemine takımın verdiği reaksiyondan memnun. Pereira, yapılacak 1-2 rötuşla Fenerbahçe taraftarının özlediği futbolun oynanabileceğine inanıyor. Özelliklerakibe verilen pozisyonsayısının azaltılmasıgerektiğini her antrenmandavurguluyor. Bu noktada tüm oyuncularından takım savunmasına yardımcı olunması konusunda özveri bekliyor.
SÖRLOTH'TAMAKAS DARALIYOR
F.Bahçe, santrfor için yoğun bir mesai harcarken, bir numaralı hedefi olan Alexander Sörloth'ta dün sıcak gelişmeler yaşandı. 25 yaşındaki Norveçli golcüyü zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarılacivertliler, Alman kulübü Leipzig'e 8 milyon Euro ile birlikte bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifinde bulunmuştu.
ALMANLAR YUMUŞADI
Sörloth için kiralama ücreti olarak da 2.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe, dün Leipzig ile bir kez daha masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Almanlar bu teklife sıcak bakarken, Sörloth'un adım adım İstanbul'a yaklaştığı bildirildi.