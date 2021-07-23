Rakamlarda uçurum var!

Galatasaray’ı 5-1’lik skorla ezip geçen PSV Eindhoven’da sahanın yıldızları Zahavi, Götze ve Madueke’nin yıllık kazançları (2 milyon 150 bin Euro), Falcao’nun aldığının (5 milyon Euro) yarısından daha az
Galatasaray'ı sahasında 5-1'lik skor ve ezici oyun üstünlüğüyle mağlup eden PSV Eindhoven'ın kadro maliyeti, sarıkırmızılı takımın yarısı kadar... Hat-trick yapan ve karşılaşmanın yıldızı olan Eran Zahavi'nin yıllık ücreti 1 milyon Euro. Ancak 34 yaşındaki İsrailli forvet, Hollanda'dakiyüzde 50 vergi kesintisi nedeniylesenede 500 bin Euro gelir eldeediyor. Diğer iki golü atan MarioGötze 1.3 milyon Euro, performansıyla parmak ısırtan 19 yaşındakiMadueke ise 350 bin Euro maaş alıyor. Bu üç yıldızın toplam kazançları 2 milyon 150 bin Euro; yani 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldız Falcao'nun yarısından daha az. Feghouli 3.9, Muslera ve Babel de 2.5 milyon Euro ücret alıyor. Ekibimizi sahadan silen PSV'de toplammaaş maliyeti ise yalnızca 18milyon Euro. Galatasaray'da da bu rakam 35 milyon Euro.
15 KM AZ KOŞMUŞLAR!
Sarı-kırmızılı oyuncuların PSV karşısında fizik olarak ezildiği yorumları yapılırken, istatistikler de bunu doğruladı. Hollanda ekibinin oyuncuları 90 dakikada toplam 117 km koştu. G.Saraylı oyuncular ise 102 km koşarak 15 km daha eksik mesafe kat etti.