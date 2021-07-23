Tokyo Olimpiyatları'na görkemli açılış! 108 sporcuyla madalya peşindeyiz

OLİMPİK MADALYALAR



Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda verilecek madalyalar, geri dönüşüm sayesinde üretildi.

Madalyalar, 60 milimetre çapında ve 3 milimetre kalınlığında hazırlandı. 1928 yılından bu yana bir yüzünde İtalyan sanatçı Gassoili tarafından çizilen, elinde çelenk tutan "Zafer Tanrıçası Nike"nin kabartması yer alıyor. Madalyanın arka yüzünde ise olimpiyatı düzenleyen ülkenin amblemi bulunuyor.

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Düzenleme Komitesi, Tokyo 2020'de madalyaları üretmek için ülkenin her yanında "Tokyo 2020 Madalya Projesi" adı altında bir dönüşüm hareketi başlattı.

Nisan 2017 ile Mart 2019 arasındaki 2 yılda yaklaşık altın, gümüş ve bronz madalya üretmek için gereken metaller, insanlardan gelen küçük elektronik cihazlardan elde edildi.

Olimpiyat ve paralimpik oyunlarda verilecek her madalya geri dönüştürülmüş metallerden yapıldı. Japonya, küçük tüketicilerin katıldığı bu elektroniklerin geri dönüştürülmesi projesinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma çabalarının Tokyo 2020 Oyunları'nın ülkelerine bir mirası olacağını umuyor.