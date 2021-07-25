Son dakika: Galatasaray'da iki transfer daha yolda! Cicaldau, Van Aanholt ve Boey'den sonra...

Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi şansını yitiren Galatasaray, 5 yedikten sonra 3 transfer yaptı. Romanya'dan Cicaldau, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve Fransız sağ bek Sacha Boey ile anlaşıldı. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda iki isme daha imza attırılacak. Son dakika transfer haberleri...
Fatih Terim yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, futbol mucizesi yaşanmazsa Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edemeyecek. PSV'den 5 gol yiyen Aslan, 3 ismi transfer etti.
Geleceğe yönelik önemli hamlelerde bulunan Galatasary, önceki gün dört saat içinde üç oyuncunun transferini bitirdi. Hagi'nin onay verdiği Cicaldau ile 5 senelik sözleşme imzalandı.
BU GECE İSTANBUL'A GELECEK!
Celtic'in de transferi için uğraştığı Sacha Boey'i transfer eden Galatasaray, Fransız oyuncu için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç sağ bekin bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.
RYAN BABEL'İN TAKIM ARKADAŞI...
Bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt ile sezon başına 1.7 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme imzalayan Galatasaray'da gözler yeni transferlere çevrildi.
FATİH TERİM İLK 11'DE ŞANS VERECEK!
PSV karşısına savunmanın sağında Jesse Sekidika, sol bekte Ömer Bayram, orta sahanın merkezinde Arda Turan ile çıkmak zorunda kalan ve büyük sıkıntı yaşayan Fatih Terim'in bu üç yeni transferle eli rahatladı.
Üç oyuncu rövanşta statü gereği oynayamayacak ama bundan sonrası için tecrübeli hoca ideal 11'ini artık Sacha Boey, Van Aanholt ve Cicaldau'ya göre oluşturacak.
OMAR'IN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINIYOR!
Galatasaray, yeni transferlerini bir bir açıklarken, gidecek oyuncuları da hazırlamaya başladı. Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere toplam 14 yabancı bulundurabilecek. Aslan'ın, mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 oyuncusu var.
Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaou'ya lisans çıkarılmayacak.
Berkan için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Güney ekibi pazarlıklarda 4'e indi. 3 milyon Euro'ya kadar çıkan sarı-kırmızılı yönetim, Alanya'yı ikna etmeye yaklaştı. İtalya'dan talipleri olan Berkan da tercihini Aslan'dan yana kullandı.
Gedson içinse Benfica'nın bu kez 2 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen sarı-kırmızılı kulübe gitmek istediğini söyledi.
Galatasaray aynı gün 3 transfer birden yaptı | Video
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİNDEN İLK AÇIKLAMA!
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau dün İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarıkırmızılı formayı giyen 24 yaşındaki ofansif orta saha duygularını şöyle anlattı:
'Galatasaray'da başladığım yeni dönem için çok mutluyum. Sıcak karşılama için hepinize teşekkür ederim. Hazırım ve başlamak için sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey iyi gidecek.'