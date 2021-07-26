Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor, Douglas için bir süredir görüşmeler halindeydi.
7 MAÇA ÇIKTI
30 yaşındaki Brezilyalı Douglas, 2019-2020 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'a toplamda 7 resmi maça çıkarken geçen sezonu boş geçmişti. Douglas, 2018-19 sezonunda Sivasspor ise 32 maçta 3 gol - 7 asist ile oynamıştı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Douglas'ın transfer listelerinde olduğu ve görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.