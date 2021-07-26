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Giriş Tarihi: 26.7.2021 12:51 Son Güncelleme: 26.7.2021 13:25

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Douglas, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı. Douglas, Beşiktaş ile sadece 7 maça çıktı ve geçen sezonu boş geçirmişti.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor, Douglas için bir süredir görüşmeler halindeydi.

7 MAÇA ÇIKTI

30 yaşındaki Brezilyalı Douglas, 2019-2020 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'a toplamda 7 resmi maça çıkarken geçen sezonu boş geçmişti. Douglas, 2018-19 sezonunda Sivasspor ise 32 maçta 3 gol - 7 asist ile oynamıştı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Douglas'ın transfer listelerinde olduğu ve görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.

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Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibiyle anlaştı
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