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Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:09 Son Güncelleme: 26.7.2021 11:25

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Bomba iddia, 35 milyon Euro'ya...

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Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Son dakika haberi... Juventus'ta düzenli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmaya hazırlanan Merih Demiral'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcumuz Bundesliga devine ya da Juventus'un ligdeki önemli bir rakibine transfer olabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Juventus'ta düzenli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmaya hazırlanan Merih Demiral'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcumuz Bundesliga devine ya da Juventus'un ligdeki önemli bir rakibine transfer olabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Serie A devi Juventus'ta değişmeyen Bonucci-Chiellini tandemi sebebiyle forma şansı bulmakta zorlanan Merih Demiral'ın geleceği merak konusu...

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Milli futbolcumuzun takımda Hollandalı savunmacı De Ligt'in de varlığı sebebiyle takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

MERİH DEMİRAL İÇİN BOMBA TRANSFER İDDİASI

Merih'in adı uzun bir süre Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Everton ile anılmıştı.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Milli futbolcumuzla ilgili son iddia ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Romano, Bundesliga devi Borussia Dortmund'un Merih Demiral için teklif hazırlığında olduğunu yazdı.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

DORTMUND SAVUNMASI ALARM VERİYOR

Upamecano'yu 42 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderen Dortmund'da Dan-Axel Zagadou ve Mats Hummels'in sakatlıkları bulunuyor.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Paris Saint Germain'den gelen 17 yaşındaki Soumaila Coulibaly de çapraz bağ kopmasından sonra henüz formunu bulamadı.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

JUVENTUS, MERİH'İ 35 MİLYON EURO'YA SATABİLİR

İsviçre ile EURO 2020'ye katılan Manuel Akanji ile ilgili ise soru işaretleri bulunuyor.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Haberde Juventus'un Merih Demiral'ı 35 milyon euroya satabileceği detayı da verildi.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

"EMRE CAN STOPER DE BİZE YARDIMCI OLABİLİR"

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Bild'e yaptığı açıklamada "Elbette şu anda çok fazla stoperimiz yok. Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Ama panik yapmıyoruz. Stoper alternatifi olarak elimizde Emre Can da var. Bize o bölgede yardımcı olabileceğini birçok kez kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

ATALANTA DA MERİH DEMİRAL'I İSTİYOR

Romano haberinde, Merih DemiralBorussia Dortmund'un yanı sıra Serie A ekibi Atalanta'nın istediğini de yazdı.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Arjantinli savunmacısı Cristian Romero'yu Tottenham'a satmaya hazırlanan Atalanta'nın stoper boşluğunu Merih Demiral ile doldurabileceği vurgulandı.

Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Devler milli yıldızın peşine düştü

Merih Demiral geçen sezon Juventus formasıyla Serie A'da 35 maçta forma giymişti.

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Son dakika haberi: Avrupa'da Merih Demiral savaşı! Bomba iddia, 35 milyon Euro'ya...
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