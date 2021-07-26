Juventus'ta düzenli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmaya hazırlanan Merih Demiral'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcumuz Bundesliga devine ya da Juventus'un ligdeki önemli bir rakibine transfer olabilir. İşte son dakika haberinin detayları...
Serie A devi Juventus'ta değişmeyen Bonucci-Chiellini tandemi sebebiyle forma şansı bulmakta zorlanan Merih Demiral'ın geleceği merak konusu...
Milli futbolcumuzun takımda Hollandalı savunmacı De Ligt'in de varlığı sebebiyle takımdan ayrılmak istediği biliniyor.
MERİH DEMİRAL İÇİN BOMBA TRANSFER İDDİASI
Merih'in adı uzun bir süre Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Everton ile anılmıştı.
Milli futbolcumuzla ilgili son iddia ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi.
DORTMUND SAVUNMASI ALARM VERİYOR
Upamecano'yu 42 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gönderen Dortmund'da Dan-Axel Zagadou ve Mats Hummels'in sakatlıkları bulunuyor.
Paris Saint Germain'den gelen 17 yaşındaki Soumaila Coulibaly de çapraz bağ kopmasından sonra henüz formunu bulamadı.
JUVENTUS, MERİH'İ 35 MİLYON EURO'YA SATABİLİR
İsviçre ile EURO 2020'ye katılan Manuel Akanji ile ilgili ise soru işaretleri bulunuyor.
"EMRE CAN STOPER DE BİZE YARDIMCI OLABİLİR"
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Bild'e yaptığı açıklamada "Elbette şu anda çok fazla stoperimiz yok. Durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz.
Ama panik yapmıyoruz. Stoper alternatifi olarak elimizde Emre Can da var. Bize o bölgede yardımcı olabileceğini birçok kez kanıtladı" ifadelerini kullandı.
ATALANTA DA MERİH DEMİRAL'I İSTİYOR
Romano haberinde, Merih Demiral'ı Borussia Dortmund'un yanı sıra Serie A ekibi Atalanta'nın istediğini de yazdı.
Arjantinli savunmacısı Cristian Romero'yu Tottenham'a satmaya hazırlanan Atalanta'nın stoper boşluğunu Merih Demiral ile doldurabileceği vurgulandı.
Merih Demiral geçen sezon Juventus formasıyla Serie A'da 35 maçta forma giymişti.