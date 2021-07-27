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Giriş Tarihi: 27.7.2021 19:08 Son Güncelleme: 27.7.2021 19:08

Beşiktaş Başakşehir maçı canlı! Beşiktaş Başakşehir maçı canlı anlatım

Beşiktaş Başakşehir maçı canlı! Beşiktaş Başakşehir maçı canlı anlatım

2021 - 2022 Süper Lig sezonu hazırlık maçları kapsamında Beşiktaş ile Başakşehir yeşil sahada bir araya geliyor. Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı hazırlık mücadelesinde eksiklerini görmeyi ve telafi etmeyi amaçlıyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi edinmek isteyerek “Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izleme linki ve diğer tüm detaylar.

Beşiktaş hazırlık maçları kapsamında Başakşehir ile karşılaşıyor. Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen son şampiyon Beşiktaş, diğer bir İstanbul ekibi olan Başakşehir karşısında yeni sezon öncesi son durumu görmek ve eksiklikleri tamamlamak istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyenler "Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;



Beşiktaş Başakşehir mücadelesi 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da başlayacak. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanacak olan hazırlık maçında canlı yayın yapılmayacak ve müsabaka basına kapalı olacak.


BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ XI: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven

BAŞAKŞEHİR XI: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen

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Beşiktaş Başakşehir maçı canlı! Beşiktaş Başakşehir maçı canlı anlatım
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