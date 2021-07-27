Beşiktaş Başakşehir maçı canlı! Beşiktaş Başakşehir maçı canlı anlatım

Beşiktaş hazırlık maçları kapsamında Başakşehir ile karşılaşıyor. Süper Lig'in 2021 - 2022 sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen son şampiyon Beşiktaş, diğer bir İstanbul ekibi olan Başakşehir karşısında yeni sezon öncesi son durumu görmek ve eksiklikleri tamamlamak istiyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyenler "Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;
Beşiktaş Başakşehir mücadelesi 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da başlayacak. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanacak olan hazırlık maçında canlı yayın yapılmayacak ve müsabaka basına kapalı olacak.
BEŞİKTAŞ XI: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven
BAŞAKŞEHİR XI: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen