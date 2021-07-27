Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, ilk hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerin ve kondisyon durumunun görüleceği mücadele, her iki takım için de önem arz ediyor. Bu noktada, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer detaylar;