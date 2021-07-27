Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, ilk hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerin ve kondisyon durumunun görüleceği mücadele, her iki takım için de önem arz ediyor. Bu noktada, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?
İşte, Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer detaylar;
Bu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi.
Mücadele basına da kapalı bir şekilde gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.
Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.