Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı şifreli mi?
Giriş Tarihi: 27.7.2021 16:45

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı şifreli mi?

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı şifreli mi?

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını da tam gaz sürdürüyor. Siyah beyazlılar, ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapacak. Yeni sezon öncesinde her iki ekip de takımlarındaki son durumu test edecek. Bu noktada, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan mücadele 19.00'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi? İşte, Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı hakkında bilgiler

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, ilk hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerin ve kondisyon durumunun görüleceği mücadele, her iki takım için de önem arz ediyor. Bu noktada, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN İZLE

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak olan Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

İşte, Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve diğer detaylar;

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi.

Mücadele basına da kapalı bir şekilde gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.

Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...
Son dakika haberi: Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? SABAH açıklıyor
Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM 2021 TYT - AYT YKS sınav sonuçları AİS sorgulama sayfası
TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE | 2020 Tokyo Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın izle
Son dakika: Fenerbahçe'de yine yeniden Aaron Boupendza! Ali Koç devreye girdi transfer için aradılar...
Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…
Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Çok fark yok..."
FETÖ'nün kritik ismi Orhan İnandı için son dakika: İddianame kabul edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı şifreli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA