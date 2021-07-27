Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…
Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:33 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:39

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Fenerbahçe transfer operasyonlarına devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Vitor Pereira, yeni sezon öncesinde sağ bek ve forvet transferi istedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamada kanat oyuncusu ve forvet transferi için uğraştıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe'ye yıllar sonra yeni bir Aurelio gelebilir! Forvet için de hareketlenme söz konusu. İşte son dakika haberinin detayları...

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasından sonra sağ bek takviyesi yapacak Fenerbahçe'de en ciddi aday Aleix Vidal. Son dakika bilgisine göre Barcelona ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen Vidal'in yıllık ücreti sarı lacivertlilere fazla geldi. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'de forvet transferi için iki isim daha gündeme geldi.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Mehmet Aurelio'nun ardından Fenerbahçe'ye ikinci bir Aurelio transfer olabilir.

İLK ADAY ALEİX VİDAL AMA...

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Takım kaptanı Gökhan Gönül'ün ayrılıp Çaykur Rizespor'a imza atmasından sonra sağ kanatta oynayabilecek tek isim olarak Nazım Sangare kaldı. Dirar da alternatif olarak görülse de Fenerbahçe bu bölgeye transfer yapacak.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE İKİNCİ AURELİO! GÖKHAN GÖNÜL YERİNE...

Fenerbahçe'de o bölge için ilk aday Aleix Vidal olsa da İspanyol oyuncunun yıllık ücreti fazla geldi. Yönetim Vidal'in alternatifi olarak Belçika takımlarından Royal Antwerp forması giyen Portekizli sağ bek Aurelio Buta'yı aldı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Benfica altyapısından yetişen Aurelio Buta, 1997 doğumlu. Angola asıllı Portekizli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Fenerbahçe cuzi bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirebilir. 5 kez Portekiz U-20 milli takımında forma giyen Buta, geçen sezon Belçika Ligi'nde 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Portekizli genç sağ bek UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 maça çıktı. Vitor Pereira bu bölgeye enerjik, hızlı ve hücum gücü yüksek bir oyuncu istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Fanatik'in haberine göre Aurelio Buta'yı İskoçya ekibi Celtic de transfer etmek istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

VEDAT MURİQİ YİNE GÜNDEME GELDİ!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Vedat Muriqi'nin transferi için görüşmelere başladı. Lazio'nun sezon başı kampında pozitif bir görüntü çizen Vedat'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Simone Inzaghi döneminde çift forvet oynayan Lazio, Sarri ile tek forvete geçip yaptı. Orada da Immobile'nin olması Vedat Muriqi'nin forma giymesini zorlaştırıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Vedat Muriqi de eğer Lazio'dan ayrılırsa Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Lazio'nun bu transfer için Fenerbahçe'den ne kadar bonservis talep edeceği henüz bilinmiyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Marsilya'nın Arjantinli golcüsü Dario Benedetto ismi gündeme geldi! İtalya'da yayın yapan Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Marsilya'nın golcüsü Benedetto için girişimlere başladı.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

FENERBAHÇE'DE 9 NUMARA BOŞTA!

31 yaşındaki golcü Marsilya'da 9 numarayı giyiyor. Fenerbahçe'de de Cisse'nin takımdan ayrılmasından sonra 9 numaralı forma boşta duruyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

2019 senesinde Boca Juniors takımından transfer edilen Dario Benedetto, oyun tarzı olarak Fenerbahçe'nin aradığı bir golcü olarak değerlendiriliyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Taktik bilgisi üst düzey olan Benedetto, ceza sahası içinde hızlı ve son vuruşları da başarılı. Daha önce Club Tijuana, Gimnasia gibi taımlarda forma giyen Benedetto, Boca Juniors taraftarı için özel bir anlam taşıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıllar sonra yeni Aurelio! Vedat Muriqi transferinde Sarri detayı…

Geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 32 maça çıkan deneyimli golcü 5 gol atarken 3 de asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan Benedetto gol atma başarısı gösteremedi. Arjantin milli takımıyla 5 maça çıkan Benedetto gol atamadı.

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