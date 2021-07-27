Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasından sonra sağ bek takviyesi yapacak Fenerbahçe'de en ciddi aday Aleix Vidal. Son dakika bilgisine göre Barcelona ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen Vidal'in yıllık ücreti sarı lacivertlilere fazla geldi. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'de forvet transferi için iki isim daha gündeme geldi.
Mehmet Aurelio'nun ardından Fenerbahçe'ye ikinci bir Aurelio transfer olabilir.
İLK ADAY ALEİX VİDAL AMA...
Takım kaptanı Gökhan Gönül'ün ayrılıp Çaykur Rizespor'a imza atmasından sonra sağ kanatta oynayabilecek tek isim olarak Nazım Sangare kaldı. Dirar da alternatif olarak görülse de Fenerbahçe bu bölgeye transfer yapacak.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE İKİNCİ AURELİO! GÖKHAN GÖNÜL YERİNE...
Fenerbahçe'de o bölge için ilk aday Aleix Vidal olsa da İspanyol oyuncunun yıllık ücreti fazla geldi. Yönetim Vidal'in alternatifi olarak Belçika takımlarından Royal Antwerp forması giyen Portekizli sağ bek Aurelio Buta'yı aldı.
Benfica altyapısından yetişen Aurelio Buta, 1997 doğumlu. Angola asıllı Portekizli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.
Fenerbahçe cuzi bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirebilir. 5 kez Portekiz U-20 milli takımında forma giyen Buta, geçen sezon Belçika Ligi'nde 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.
Portekizli genç sağ bek UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 maça çıktı. Vitor Pereira bu bölgeye enerjik, hızlı ve hücum gücü yüksek bir oyuncu istiyor.
VEDAT MURİQİ YİNE GÜNDEME GELDİ!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Vedat Muriqi'nin transferi için görüşmelere başladı. Lazio'nun sezon başı kampında pozitif bir görüntü çizen Vedat'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil.
Simone Inzaghi döneminde çift forvet oynayan Lazio, Sarri ile tek forvete geçip yaptı. Orada da Immobile'nin olması Vedat Muriqi'nin forma giymesini zorlaştırıyor.
Vedat Muriqi de eğer Lazio'dan ayrılırsa Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Lazio'nun bu transfer için Fenerbahçe'den ne kadar bonservis talep edeceği henüz bilinmiyor.
Marsilya'nın Arjantinli golcüsü Dario Benedetto ismi gündeme geldi! İtalya'da yayın yapan Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Marsilya'nın golcüsü Benedetto için girişimlere başladı.
FENERBAHÇE'DE 9 NUMARA BOŞTA!
31 yaşındaki golcü Marsilya'da 9 numarayı giyiyor. Fenerbahçe'de de Cisse'nin takımdan ayrılmasından sonra 9 numaralı forma boşta duruyor.
2019 senesinde Boca Juniors takımından transfer edilen Dario Benedetto, oyun tarzı olarak Fenerbahçe'nin aradığı bir golcü olarak değerlendiriliyor.
Taktik bilgisi üst düzey olan Benedetto, ceza sahası içinde hızlı ve son vuruşları da başarılı. Daha önce Club Tijuana, Gimnasia gibi taımlarda forma giyen Benedetto, Boca Juniors taraftarı için özel bir anlam taşıyor.
Geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 32 maça çıkan deneyimli golcü 5 gol atarken 3 de asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan Benedetto gol atma başarısı gösteremedi. Arjantin milli takımıyla 5 maça çıkan Benedetto gol atamadı.