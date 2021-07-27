Fenerbahçe transfer operasyonlarına devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Vitor Pereira, yeni sezon öncesinde sağ bek ve forvet transferi istedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamada kanat oyuncusu ve forvet transferi için uğraştıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe'ye yıllar sonra yeni bir Aurelio gelebilir! Forvet için de hareketlenme söz konusu. İşte son dakika haberinin detayları...

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasından sonra sağ bek takviyesi yapacak Fenerbahçe'de en ciddi aday Aleix Vidal. Son dakika bilgisine göre Barcelona ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen Vidal'in yıllık ücreti sarı lacivertlilere fazla geldi. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'de forvet transferi için iki isim daha gündeme geldi.