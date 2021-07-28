Favori değil avantajlıyız

Takımdaki eksikleri yüzde 80-90 oranında giderdiklerini söyleyen Ağaoğlu, “Ancak bu, bizi şampiyonlukta favori yapmaz ancak avantajlı yapar” dedi
Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Trabzonspor Başkanı AhmetAğaoğlu'na hayırlı olsun ziyaretindebulundu. Burada açıklamalar yapan Başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:
- YABANCI kontenjanı kuralı değişse de buna itiraz edecek çok takım çıkacak. Herkes planlamasını ona göre yaptı.
- FUTBOL Federasyonu'nun genel kurulunda kurulların yapılanmasıyla alakalı tüzük değişikliği var. Eğer onu başarırsakbüyük iş yapmış olacağız.
UĞURCAN NADİR BİR TAŞ
- LİG başlamadan Trabzonspor'u şampiyonluğun favorisi olarak göstermek doğru değil. Geçen seneki eksiklerin yüzde80-90'ı giderildi. Favori olmak için bu yeterli değil ancak avantajlıyız.
- ARALIK ayında gerçekleşecek Seçimli Olağan Genel Kurul'u hiç düşünmüyorum. Bunun yerine takımla alakalı geleceğinhesabını yapıyoruz.
- EKSİKLERİMİZİ büyük ölçüde tamamladık.
Transfer 7 Eylül'de bitecek. Acele etmeden, ihtiyacımızı görerek hareketedeceğiz.
- EKUBAN'A İtalyan takımlarının ilgisi var. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirmeyapabilir veya karar verebiliriz.
- UĞURCAN bonservis bedeli yüksek segmentte yer alan bir oyuncu. Nadir bulunan taşlar biliyorsunuz her zaman değerlidir.
Onların alıcıları da sınırlıdır.
ŞAMPİYONLUK İÇİN PLANIMIZ VAR Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, idman öncesi basın toplantısı düzenledi. 32 yaşındaki sol kanat, "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Bir plan doğrultusunda ilerliyoruz. İşimiz kolay olmayacak. Büyük bir takımın hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz" dedi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, bu konuyla ilgili soruya da "Türkiye'de veTrabzonspor'da olmaktan mutluyum.Herhangi bir sorunyok. Yönetimimiz benine zaman arar ve gelecekhakkında görüşlerimisorarsa karşılıklı otururkonuşuruz" yanıtını verdi.
19 BİN 162
TRABZON İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı dün Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla yapıldı. TFF'nin pandemi dolayısıyla stadyumlara yüzde 50 kapasite ile seyirci alımı yapılacağından misafir seyirci kapasitesi dahil Trabzonspor'un stadına alınacak seyirci sayısı 19 bin 162 olarak belirlendi.
ÖMÜR DİNLENİYOR
TRABZONSPOR'UN önceki gün Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün tedavisi devam ediyor. Darbe aldığı sol diz üst kısmında çizikler oluşan Abdülkadir'in durumunun ciddi olmadığı, sadece tedbir amaçlı dinlendirildiği ifade edildi. 22 yaşındaki yıldızın, takım Trabzon'a döndükten sonra direkt idmanlara başlayacağı da belirtildi.