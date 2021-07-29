WESLEY SNEİJDER İSYAN ETTİ!

Maçı Hollanda televizyonuna yorumlayan G.Saray'ın eski yıldızı Sneijder, "Galatasaray agresif oynamak istiyor, evet istek var ama kalite yok. Hiçbir şey üretemiyor. Maç bile değil bu PSV için" ifadesini kullandı.