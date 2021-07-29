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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:16

Ülke puanında eriyoruz! Çekya bizi geçti Yunanistan an meselesi...

TANER KARAMAN
Ülke puanında eriyoruz! Çekya bizi geçti Yunanistan an meselesi...

İki maç sonunda PSV'den 7 gol yiyerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yaklaşık 30 milyon Euro kaybetti. Sarı kırmızılı takım eğer Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalabilseydi toplam 30 milyon Euro kazanacaktı. Öte yandan ülke puanı konusunda düşüşümüz de sürüyor. Sparta Prag'ın galibiyetiyle Çekya'nın gerisine düştük...

Türk takımlarının Avrupa sahnesinde başarısız olması nedeniyle ülke puanı giderek düşmeye devam ediyor. Dün akşam Galatasaray, PSV'ye 2-1 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Sparta Prag'ın da kazanmasından sonra Türkiye 18. sıraya geriledi. Yunanistan ile aramızdaki fark da 0.700'e indi.

ÇEKYA BİZİ GEÇTİ! YUNANİSTAN AN MESELESİ...

Galatasaray iki yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Türkiye de bu sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında 17. sıradaki yerini kaybetti.

Dün akşam Sparta Prag'ın galibiyetiyle ülke puanını 21.300'den 21.500'e çıkaran Çekya, 17. sıraya yerleşti. Türkiye ise 21.400 puan ile 18. sıraya geriledi. Kötü gecede 19. basamaktaki Yunanistan ile aramızda olan fark da Olympiakos'un galibiyetiyle 0.700'e indi.

YENİ ROTA AVRUPA LİGİ

Devler Arenası'ndan elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

WESLEY SNEİJDER İSYAN ETTİ!

Maçı Hollanda televizyonuna yorumlayan G.Saray'ın eski yıldızı Sneijder, "Galatasaray agresif oynamak istiyor, evet istek var ama kalite yok. Hiçbir şey üretemiyor. Maç bile değil bu PSV için" ifadesini kullandı.

30 MILYON EURO KAÇTI!

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden veda eden Galatasaray, ciddi bir geliri kaybetti. Gruplara adını yazdırabilseydi 15 milyon Euro ayakbastı parası kazanacak olan sarı-kırmızılı kulüp, 15 milyon Euro da yayın ücretini kasaya koyacaktı.

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Ülke puanında eriyoruz! Çekya bizi geçti Yunanistan an meselesi...
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