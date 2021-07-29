ÇEKYA BİZİ GEÇTİ! YUNANİSTAN AN MESELESİ...
Galatasaray iki yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Türkiye de bu sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında 17. sıradaki yerini kaybetti.
Dün akşam Sparta Prag'ın galibiyetiyle ülke puanını 21.300'den 21.500'e çıkaran Çekya, 17. sıraya yerleşti. Türkiye ise 21.400 puan ile 18. sıraya geriledi. Kötü gecede 19. basamaktaki Yunanistan ile aramızda olan fark da Olympiakos'un galibiyetiyle 0.700'e indi.
YENİ ROTA AVRUPA LİGİ
Devler Arenası'ndan elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
WESLEY SNEİJDER İSYAN ETTİ!
Maçı Hollanda televizyonuna yorumlayan G.Saray'ın eski yıldızı Sneijder, "Galatasaray agresif oynamak istiyor, evet istek var ama kalite yok. Hiçbir şey üretemiyor. Maç bile değil bu PSV için" ifadesini kullandı.
30 MILYON EURO KAÇTI!
Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden veda eden Galatasaray, ciddi bir geliri kaybetti. Gruplara adını yazdırabilseydi 15 milyon Euro ayakbastı parası kazanacak olan sarı-kırmızılı kulüp, 15 milyon Euro da yayın ücretini kasaya koyacaktı.