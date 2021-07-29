Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi
Giriş Tarihi: 30.7.2021 00:26

Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

Transfer dönemi ne zaman bitecek sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki sezona daha güçlü kadro ile başlayarak şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Süper Lig kulüpleri transfer çalışmalarına devam ediyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek, Süper Lig ne zaman başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen kulüpler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada yaz transfer dönemi sona erme tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Osmaniye yanıyor! Evler, oteller, iş yerleri büyük tehdit altında...
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…
Son Dakika Haberi: Antalya Manavgat'ta yangın neden çıktı? Manavgat yangını sabotaj mı kaza mı?
Son dakika haberi: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
SON DAKİKA: Galatasaray taraftarını sevindirecek Morutan gelişmesi! İşte Galatasaray'ın teklifi...
Son dakika: Alişan ikinci kez ölüm haberi ile yıkıldı! Kardeş acısını yaşayan Alişan'ı kahreden ölüm!
Son dakika haberler... Emeklilik bekleyenlere müjde! Başvuru için tarih belli oldu
İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci'ye hayran kaldı! İbrahim Tatlıses'ten övgü dolu sözler...
Son dakika: Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye bir yıldız daha! Gökhan Gönül ile iplerin koptuğu o maçta...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA