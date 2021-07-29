Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek, Süper Lig ne zaman başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen kulüpler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada yaz transfer dönemi sona erme tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.