Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek, Süper Lig ne zaman başlayacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen kulüpler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada yaz transfer dönemi sona erme tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte transfer dönemi sona erme tarihi ve 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi