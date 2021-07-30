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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Helal size Yiğidolar

Helal size Yiğidolar

Moldova ekibi Petrocub’u ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, rövanşı da aynı skorla aldı. 65’te Kayode’nin attığı golle rakibini saf dışı bırakan temsilcimiz, 3. ön eleme turuna yükseldi

Avrupa arenasında Galatasaray'ın PSV mağlubiyetleriyle bozulan moralimizi, Demir Grup Sivasspor düzeltti. Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub'u 1-0 yendi. Deplasmandaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Yiğidolar, evindeki mücadeleye avantajlı çıktı. İlk yarı oyunun hakimi olan kırmızı-beyazlılar, Sefa, Kayode ve Caner'le fırsatları değerlendiremedi. İkinci 45'te de etkili olan Sivas, golü 65. dakikada buldu. Sol kanattan Faycal Fajr'ın pasında Uğur Çiftçi topu kontrol etti. Onun ceza sahasına yaptığı ortada topa kafayı vuran Kayode ağları sarstı. Bu sonuçla Rıza Çalımbay'ın talebeleri, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi.

'İŞİMİZ ÇOK ZOR'
SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Zor bir maçtı. Rakip çok koşan, mücadele eden bir takım. Bu maçlarda dikkatli olmak gerekiyordu, biz de dikkatli olduk. Hatalarımız da oldu. Sezonun başı olduğu için hepsi normal. En önemlisi tur atlamaktı. Elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Güzel bir galibiyet aldık" dedi. Üçüncü ön elemedeki rakipleri Dinamo Batumi ile ilgili de "Dinamo Batumi takımını seyretmiştik. BATE maçının bu sonuçla biteceğini biliyorduk. Çok iyi oynayan, kaliteli futbolculara sahip bir takım. İşimiz çok zor" ifadelerini kullandı.

SİVAS'IN RAKİBİ DİNAMO BATUMİ
Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Belarus ekibi BATE Borisov'a 1-0 yenilmişti. Ancak deplasmandaki karşılaşmayı 4-1 kazanınca turu geçen taraf oldu ve Sivasspor ile eşleşti. Yiğidolar ile Dinamo Batumi arasındaki ilk maç 5 Ağustos'ta Gürcistan'da, rövanş ise 12 Ağustos'ta Sivas'ta oynanacak.

12 BİN TARAFTAR
Sivassporlu futbolseverler uzun süre sonra stadyumdaki yerlerini aldı. Karşılaşmada bulunan yaklaşık 12 bin kadar kırmızı-beyazlı taraftar, takıma maç boyunca destek verdi. Zaferin coşkusunu da futbolcularla yaşadı.

TRABZONSPOR'A MOLDE ÇIKTI
AVRUPA Konferans Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak olan Trabzonspor'un rakibi de belli oldu. Bordo-mavililer, Servette ile oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan, dün de 2-0 kaybetmesine rağmen turu geçen Norveç ekibi Molde ile eşleşti.

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