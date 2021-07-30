Trabzonsporlu Caleb Ekuban Genoa ile anlaşmaya vardı!

CALEB EKUBAN GENOA İLE ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan ekibi Genoa, Caleb Ekuban transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Genoa 2.2 milyon euro karşılığında Ekuban'ı 2025 yılına kadar kadrosuna katacak.