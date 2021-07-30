Trabzonsporlu Caleb Ekuban Genoa ile anlaşmaya vardı!

Transfer sezonunda Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Caleb Ekuban'ın yeni adresi belli oluyor.
EKUBAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME İLETTİ
Trabzonspor'da Genoa'nın kadrosuna katmak istediği Ekuban konusunda yaşanan belirsizlik devam ediyordu. 27 yaşındaki Ganalı futbolcunun Riva'daki son antrenmanın ardından ayrılma talebini yönetime ilettiği ortaya çıktı.
CALEB EKUBAN GENOA İLE ANLAŞMAYA VARDI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan ekibi Genoa, Caleb Ekuban transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Genoa 2.2 milyon euro karşılığında Ekuban'ı 2025 yılına kadar kadrosuna katacak.
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ MOLDE OLDU
Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.