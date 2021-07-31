Beşiktaş'a Borja çalımı

F.Bahçe, menajerinin siyah-beyazlılara da önerdiği santrfor için masada. Kolombiyalı golcü için Palmeiras'la temaslarını sürdüren Kanarya, Brezilya ekibinin 3 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim bekliyor
Şampiyonluk yarışında 7 yıllık özlemi bitirmek isteyen Fenerbahçe, ihtiyacı olan golcüyü almak için yoğun mesaide... Ancak transferde somut adım atmakiçin de oyuncu satmak zorunda. Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Palmeiras ile temaslar sürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Brezilya ekibi 3 milyon Euro isterken Fenerbahçe indirim için pazarlıkta.
BÜTÜN OYUNCULAR SATILABİLİR
Palmeiras yönetimi 1.5 yıllıksözleşmesi bulunan oyuncuyu eldençıkarmaya sıcak. MenajerininBeşiktaş'a da önerdiği oyuncu içinşu anda masada sadece Fenerbahçe'ninbulunduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, elinden bir oyuncuçıkardığı an Borjatransferi için sıcakgelişmeler yaşanması bekleniyor.Sarı-lacivertliler sadecekadro dışı bıraktıkları oyunculariçin değil, eldeki isimlere de teklifgelirse satışa olumlu bakıyor.
Kariyeri boyunca çıktığı 222 maçta 84 gol atan ve 22 asist yapan Borja, 2 kez Kolombiya Lig şampiyonu, 1'er kez de Copa Libertadores ve Copa Sudamericana zaferi yaşadı.
Golcü oyuncu, Kolombiya A Milli Takımı ile de 19 maça çıkıp 5 gol atmayı başardı.