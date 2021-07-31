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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Beşiktaş'a Borja çalımı

VOLKAN DEMİR
Beşiktaş'a Borja çalımı

F.Bahçe, menajerinin siyah-beyazlılara da önerdiği santrfor için masada. Kolombiyalı golcü için Palmeiras'la temaslarını sürdüren Kanarya, Brezilya ekibinin 3 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim bekliyor

Şampiyonluk yarışında 7 yıllık özlemi bitirmek isteyen Fenerbahçe, ihtiyacı olan golcüyü almak için yoğun mesaide... Ancak transferde somut adım atmak için de oyuncu satmak zorunda. Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Palmeiras ile temaslar sürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Brezilya ekibi 3 milyon Euro isterken Fenerbahçe indirim için pazarlıkta.

BÜTÜN OYUNCULAR SATILABİLİR
Palmeiras yönetimi 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak. Menajerinin Beşiktaş'a da önerdiği oyuncu için şu anda masada sadece Fenerbahçe'nin bulunduğu kaydedildi. Sarı- lacivertliler, elinden bir oyuncu çıkardığı an Borja transferi için sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler sadece kadro dışı bıraktıkları oyuncular için değil, eldeki isimlere de teklif gelirse satışa olumlu bakıyor.
Kariyeri boyunca çıktığı 222 maçta 84 gol atan ve 22 asist yapan Borja, 2 kez Kolombiya Lig şampiyonu, 1'er kez de Copa Libertadores ve Copa Sudamericana zaferi yaşadı.
Golcü oyuncu, Kolombiya A Milli Takımı ile de 19 maça çıkıp 5 gol atmayı başardı.

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Beşiktaş'a Borja çalımı
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