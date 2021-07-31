Burak Elmas'tan İlyas Tüfekçi’ye ziyaret!

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"GALATASARAY VEFALI BİR KULÜPTÜR"

"Galatasaray'ın vefalı bir kulüp olduğunu ve kulübümüze hizmet etmiş olan eski sporcularımıza bu ziyaretlerin sık sık gerçekleştirileceğini ifade eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Takımımıza ve kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş küçük dev adamımızı bugün ziyaret ettik. Gerçekten zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Böyle zamanlarda insan kendisini çok yalnız hisseder. Biz de Galatasaray Spor Kulübü olarak, yönetim olarak yanında olduğumuzu buraya gelerek göstermek istedik. Kendisine yeni formamızı ismi yazılı şekilde teslim ettik. Umarım bu ziyaretimiz kendisine biraz olsun moral olmuştur. Kendisine şifa diliyorum. Sık sık bu ziyaretleri kendisine ve eski sporcularımıza yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray vefalı bir kulüptür. Kendisine hizmet edenleri, eski sporcuları asla unutmaz. Bu da Galatasaray'ın çok önemli bir meziyetidir." diye konuştu."