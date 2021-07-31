Son dakika: Galatasaray Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı istiyor! Morutan'dan sonra...

Son dakika haberi... Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, stoper transferi için Tottenham'ın 22 yaşındaki genç yıldızını gündemine alırken Rumen genç yıldız Morutan'dan ise güzel haber aldı.
BAŞKANDAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Olimpiu Morutan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Rumen 10 numaranın formasını giydiği FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali, flaş bir açıklama yaptı.
"MORUTAN'I SATACAĞIM GALATASARAY..."
Rumen kulübünün Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Kazakistan temsilcisi Karagandy'ye elenmesinin ardından Becali, "Avrupa'dan elenmemizin ardından Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray" dedi.
İtalyan basını da Morutan'ın, G.Saray'la 2026'ya kadar prensip anlaşmasına vardığını ifade etti. Sarı-kırmızılıların sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu için 5 milyon Euro önerdiği bildirilirken, teknik direktör Fatih Terim de "Morutan çok iyi futbolcu, çok beğeniyorum. Top ayağındayken zevk verecek oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı.
SAVUNMAYA TANGANGA!
Galatasaray'da PSV maçlarında şansını kötü kullanan Luyindama yerine yabancı stoper aranmaya başladı. Gelecek vadeden, sağ ayaklı ve hava toplarında etkili savunmacıları gündemine alan Aslan'ın listesinde ilk sırada Japhet Tanganga var.
Tottenham'da rotasyon oyuncusu olan 22 yaşındaki savunmacıyı kiralamayı düşünen yönetim, İngiliz ekibine satın alma opsiyonu içeren teklifini yapmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon sakatlık problemi yaşayan Tanganga'nın sağlık durumu da araştırılıyor. Hızlı ve bire bir savunması güçlü olan Tanganga'nın Marcao'yu tamamlayacağına inanan sarı-kırmızılılar, bu transferi St. Johnstone ile oynanacak Avrupa Ligi maçına kadar bitirmeye çalışacak.
LUYINDAMA SATIŞ LİSTESİNDE!
Performansı yeterli görülmeyen Luyindama ise iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.
"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİNE GELDİM"
Alanyaspor ile sürdürülen uzun pazarlıklar sonunda transfer edilen Galartasaray'ın yeni orta sahası Berkan Kutlu, kulüp için elinden geleni yapacağını söyledi. 23 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Allah utandırmasın" dedi. Berkan, sarı-kırmızılı takımda 22 numarayı giyecek.
GALATASARAY'IN PLANI DIAGNE'NİN PARLAMASI
Yedi oyuncu transfer eden Galatasaray, futbolcu göndermek için de kolları sıvadı. Listenin ilk iki sırasında Falcao ve Feghouli var ama yönetim, Diagne'den bonservis geliri bekliyor.
İngiltere'de piyasası olan Diagne, Cagliari'nin de radarında. St. Johnstone eşleşmesinde oynatılacak Senegalli'nin piyasa yapması planlanıyor.