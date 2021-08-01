Burak Yılmaz çifte kupa için sahada! Lille-PSG (CANLI)

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in geçen sezon Ligue 1 kupasını kaldırdığı Lille, yeni sezon öncesinde Fransa Süper Kupası'nı kazanmak için PSG karşısına çıktı.
Bu akşam saat 21.00'de başlayan zorlu mücadele, Tel Aviv'de bulunan Bloomfield Stadı'nda oynanıyor. Burak Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı yedeklerde yer alırken, Zeki Çelik kadroda bulunmuyor.
İLK 11'LER
Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.
PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe, Kalimuendo, Draxler, Icardi.