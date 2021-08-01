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Giriş Tarihi: 1.8.2021 21:08 Son Güncelleme: 1.8.2021 21:20

Burak Yılmaz çifte kupa için sahada! Lille-PSG (CANLI)

Burak Yılmaz çifte kupa için sahada! Lille-PSG CANLI

Fransa Ligue 1'de sezonu Ligue 1 şampiyonluğu ile tamamlayan Lille, Fransa Kupası'nı kazanan PSG ile Süper Kupa mücadelesi veriyor. Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz, maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı yedeklerde bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in geçen sezon Ligue 1 kupasını kaldırdığı Lille, yeni sezon öncesinde Fransa Süper Kupası'nı kazanmak için PSG karşısına çıktı.

Bu akşam saat 21.00'de başlayan zorlu mücadele, Tel Aviv'de bulunan Bloomfield Stadı'nda oynanıyor. Burak Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı yedeklerde yer alırken, Zeki Çelik kadroda bulunmuyor.

CANLI | LİLLE 0-0 PSG

İLK 11'LER

Lille: Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz.

PSG: Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Danilo, Herrera, Dina-Ebimbe, Kalimuendo, Draxler, Icardi.

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Burak Yılmaz çifte kupa için sahada! Lille-PSG (CANLI)
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