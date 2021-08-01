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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Morutan taktiği

MEHMET ÖZCAN
Morutan taktiği

22 yaşındaki Rumen on numaranın kulübü FCSB, bonservis bedelini artırmaya çalıştı. Bunun üzerine Galatasaray, fiyatın düşmesi için geri adım attı ve beklemeye koyuldu

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Olimpiu Morutan'da sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı 22 yaşındaki oyuncunun kulübü FCSB, tekrar pazarlığa soyundu. Rumen ekibinin başkanı Gigi Becali, önceki gün yaptığı "Morutan'ı Galatasaray'a satacağım" açıklamasından sonra dün de 10 milyon Euro rakamını işaret etti. Bunun üzerine Burak Elmas başkanlığındaki sarıkırmızılı yönetim, yeni bir strateji belirledi. Teknik direktör Fatih Terim'in de "Çok beğendiğim, zevk verecek bir oyuncu" dediği Morutan için Aslan geri plana çekildi. Rumen on numaranın transferinden vazgeçmeyecek olan G.Saray, fiyatın düşmesini bekleyecek ve hamlesini daha sonra yapacak.

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Morutan taktiği
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