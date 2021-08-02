Son dakika: Trabzonspor'un Artem Dovbyk formülü ortaya çıktı

Ganalı futbolcunun bonservisinden 2.2 milyon Euro bekleyen bordo-mavililer, 27 yaşındaki oyuncunun maaşı ile birlikte 3 milyon Euro ek limit oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Diabate ve Flavio gibi oyuncuların kiralanmasıyla bu rakam daha da yükselecek.