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Giriş Tarihi: 2.8.2021 06:39 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:03

Son dakika: Trabzonspor'un Artem Dovbyk formülü ortaya çıktı

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'un Artem Dovbyk formülü ortaya çıktı

Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bordo-Mavililer, Dnipro-1’in 6.5 milyon Euro istediği golcüsü Artem Dovbyk'i bu rakamın yarısına bitirmek istiyor. Ukrayna ekibini ikna etmek için de sonraki satıştan pay seçeneğini sunmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferinde listenin ilk sırasına koyduğu Artem Dovbyk için Trabzonspor yönetimi, Ukrayna'ya gitme kararı alırken, gözler yapılacak pazarlıklara çevrildi.

Oyuncunun kulübü SK Dnipro-1'in istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedelini çok bulan bordo-mavililer, bu transferi 3-4 milyon Euro arasında bir rakama bitirmeyi planlıyor. Fırtına aradaki fiyat farkından kaynaklanan engeli aşmak için de çeşitli formüller geliştiriyor.

Bunların başında ise sonraki satıştan pay seçeneği geliyor. Görüşülecek bir başka konu ise ödeme şekli. Trabzonspor, 24 yaşındaki Dovbyk'in bonservisini makul vadelerle almanın planı içerisinde.

HARCAMA LİMİTİNİ EKUBAN ARTIRACAK
Bu arada yapılan transferlerin ardından Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk harcama limiti kaldı. Limiti, takımdan ayrılacak oyuncularla artırmayı hedefleyen Bordo-Mavililerde gözler özellikle Caleb Ekuban'a çevrildi.

Ganalı futbolcunun bonservisinden 2.2 milyon Euro bekleyen bordo-mavililer, 27 yaşındaki oyuncunun maaşı ile birlikte 3 milyon Euro ek limit oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Diabate ve Flavio gibi oyuncuların kiralanmasıyla bu rakam daha da yükselecek.

KOUYATE İÇİN ADA'YA ÇIKARMA YAPILACAK
Öte yandan Trabzonsporlu yöneticiler, Cheikhou Kouyate'nin transferini sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmeyi planlıyor.

31 yaşındaki Senegalli stoper için Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Bordo-Mavililer, Premier Lig ekibinin istediği rakamı makul bir seviyeye çekmek için çaba harcayacak.

Ağustos 2018'de Crystal Palace'a katılan Kouyate'nin sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.

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Son dakika: Trabzonspor'un Artem Dovbyk formülü ortaya çıktı
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