Son dakika: Liverpool’da Jurgen Klopp 6 yıldızın biletini kesti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listesindeydi…

Avrupa futbolunun devlerinden Liverpool, geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığını 2021-2022 sezonunda unutturmak istiyor. 2019-2020'de gelen şampiyonluktan sonra hayal kırıklığı olarak nitelendirilen geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen Liverpool, şampiyonluk için yeni sezona başlıyor.
Transfer dönemini oldukça sessiz geçiren Kırmızılılar, takımın yıldız ismi Wijnaldum'u PSG'ye kaptırdı. Kadrosunu yalnızca Ibrahima Konate'yi katan Liverpool, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir karar aldı.
Premier Lig'de yeni sezona 14 Ağustos'ta oynanacak Norwich City maçıyla başlayacak olan Liverpool'da, teknik direktör Jurgen Klopp, transferde hareketlilik sağlanmasını istedi.
Manuel Locatelli, Saul Niguez ve Florian Neuhaus gibi isimlerle görüşmelerini sürdüren Liverpool, henüz kadrosuna Konate harici yeni bir transfer ekleyemedi.
Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için kısa bir vakti kalan Jurgen Klopp, Premier Lig'in kuralları nedeniyle yerli olmayan oyuncularını elden çıkarmak zorunda.
Deneyimli teknik adamı yeni sezon kadrosunu yapılandırmak için oldukça zorlu bir görev bekliyor. İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Liverpool, 6 oyuncusunu gözden çıkardı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Beşiktaş'ın bir dönem kalesini koruyan isimlerin de bulunduğu liste yönetime sunuldu.
6 oyuncuya hızlı bir şekilde alıcı arayan Liverpool, oyuncuların ücretlerinde de teklif yapan kulüplere kolaylık sağlayacak.
İşte Liverpool'un elinden çıkarmak istediği 6 isim…
Divock Origi – Premier Lig'de geçtiğimiz sezon yalnızca 17 maçta forma giyen Origi, 1 gol atmayı başardı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu tekliflerini bekliyor.
Nathaniel Phillips – Geçen sezon Liverpool'da yaşanan savunmacı sorunu nedeniyle kadroya girmeyi başaran Philips'in, İngiliz basınına göre 15 milyon Sterlin karşılığında Brighton'a imza atması bekleniyor.
Ben Davies – Liverpool ile henüz resmi maça çıkmayan Ben Davies, Klopp'un göndermek istediği isimler arasında yer alıyor.
Sheyi Ojo – Geçen sezonu Cardiff City'de kiralık olarak geçiren Sheyi Ojo, yeniden Cardiff City'e kiralanabilir.
Loris Karius – Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Karius, Liverpool'da şu an için 4. kaleci konumunda.
Xherdan Shaqiri – Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıklıkla gündemine giren Shaqiri, Klopp tarafından yeni sezonda düşünülmüyor. Oyuncuyu İtalya'dan Napoli ve Lazio'da istiyor. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin henüz bir teklifi bulunmuyor.