Son dakika: Liverpool’da Jurgen Klopp 6 yıldızın biletini kesti! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listesindeydi…

Xherdan Shaqiri – Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıklıkla gündemine giren Shaqiri, Klopp tarafından yeni sezonda düşünülmüyor. Oyuncuyu İtalya'dan Napoli ve Lazio'da istiyor. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin henüz bir teklifi bulunmuyor.