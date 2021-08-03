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Giriş Tarihi: 3.8.2021 20:21 Son Güncelleme: 3.8.2021 20:21

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF ile 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi

Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF ile 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi

Türk Futbolunun en prestijli ligi olan Süper Lig’de 2021-2022 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ligde mücadele edecek olan takımların transfer çalışmaları sürerken, yeni sezonun başlayacağı tarihi merak edenler “Süper Lig ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen “Süper Lig ne zaman başlayacak?” sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu yeni sezon öncesinde merak konusu olmaya devam ediyor. Destekledikleri takımların yeni sezona nasıl bir başlangıç yapacağını merak eden futbolseverler Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi ve merak edilen detaylar şöyle;



SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.


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Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF ile 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi
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