Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF ile 2021 - 2022 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi

Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu yeni sezon öncesinde merak konusu olmaya devam ediyor. Destekledikleri takımların yeni sezona nasıl bir başlangıç yapacağını merak eden futbolseverler Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusuna yoğun olarak yanıt aramaya devam ediyor.
2021-2022 sezonu Süper Lig başlangıç tarihi ve merak edilen detaylar şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.
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