Hollanda'da 3. Louis van Gaal dönemi! Yeniden milli takımın başına geldi...

Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Münih ve son olarak 5 yıl önce Manchester United'ı çalıştıran 69 yaşındaki Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçti. Hollandalı teknik direktör, daha önce 2000-2002 ve 2012-2014 yıllarında görev aldığı milli takımla 2014 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etmişti.

Türkiye'nin de bulunduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Hollanda, üçüncü maçlar sonunda ay-yıldızlıların arkasında ikinci sırada yer aldı.