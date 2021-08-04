Son dakika: Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesinde rekabeti artıracak bir oyuncunun kadroya katılmasını istemesinden sonra arayışlar devam ederken, Kaan Ayhan ismi gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da uzun zamandır listesinde bulunan 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Fırtına, İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralık teklifi yapmayı planlıyor.
TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR
Öneriye satın alma opsiyonu koyulup koyulmayacağı netlik kazanmazken, Kaan'ın Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak birçok takımın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle milli futbolcunun maliyetinin yüksek olduğu da bildirildi.
EKUBAN İTALYA'YA UÇTU!
Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Ganalı forvet Caleb Ekuban, transfer görüşmesi için İtalya'ya uçtu. Genoa ile temasta olan tecrübeli forvet, son detayları görüşmek üzere gitti.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada da Genoa ile transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncunun bonservisine karşılık İtalyan ekibinin 2.2 milyon Euro vereceği öğrenildi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR 2 HAFTA YOK!
Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi" dedi. 22 yaşındaki yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.