Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:48 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:58

Son dakika: Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş derken...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerebahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübüne teklif yapacak. 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Sassuolo’ya kiralık önerisi sunulacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesinde rekabeti artıracak bir oyuncunun kadroya katılmasını istemesinden sonra arayışlar devam ederken, Kaan Ayhan ismi gündeme geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da uzun zamandır listesinde bulunan 26 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Fırtına, İtalyan ekibi Sassuolo'ya kiralık teklifi yapmayı planlıyor.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

Öneriye satın alma opsiyonu koyulup koyulmayacağı netlik kazanmazken, Kaan'ın Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak birçok takımın kendisiyle ilgilenmesi nedeniyle milli futbolcunun maliyetinin yüksek olduğu da bildirildi.

EKUBAN İTALYA'YA UÇTU!

Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Ganalı forvet Caleb Ekuban, transfer görüşmesi için İtalya'ya uçtu. Genoa ile temasta olan tecrübeli forvet, son detayları görüşmek üzere gitti.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada da Genoa ile transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncunun bonservisine karşılık İtalyan ekibinin 2.2 milyon Euro vereceği öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 2 HAFTA YOK!

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi" dedi. 22 yaşındaki yıldızın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Son dakika: Dünya devi 6 yıldızıyla yollarını ayırıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu o isim…
MasterChef ana kadroya kim girdi? 3 Ağustos MasterChef’te üçüncü önlüğü kim aldı? İşte övgülerin ve önlüğün sahibi
SON DAKİKA || Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Son dakika: Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'de ayrılıkların gerçekleşmeme nedeni...
SON DAKİKA || Azra Gülendam Haytaoğlu flaş gelişme! Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, vahşi cinayeti anlattı
Son dakika: Filenin Sultanları gözyaşlarıyla veda etti! Tokyo 2020'de karar setinde yıkıldık...
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
Son dakika haberleri... Türkiye Manavgat için tek yürek oldu! Bu not okuyanları ağlattı!
Son dakika haberler | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili sıcak gelişme! 10 kişi tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş derken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA