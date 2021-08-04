Son dakika: Trabzonspor da Kaan Ayhan transferi için devreye girdi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada da Genoa ile transfer görüşmelerine başlandığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncunun bonservisine karşılık İtalyan ekibinin 2.2 milyon Euro vereceği öğrenildi.