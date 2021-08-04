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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Tahkim’den Oğulcan için vize çıkmadı

Tahkim’den Oğulcan için vize çıkmadı

G.Saray ve oyuncunun lisans çıkarabilmek için yaptığı başvuruya Tahkim Kurulu’ndan ret yanıtı geldi

G.SARAY'DA Oğulcan Çağlayan çıkmazı sürüyor. 25 yaşındaki forvet geçen sezon Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş, ardından sarıkırmızılılara transfer olmuştu. Karadeniz ekibi de oyuncunun kontratını haksız sonlandırdığını belirterek TFF'ye başvurmuştu. TFF de Rize'ye G.Saray'ın 1.2 milyon Euro, Oğulcan'ın da 506 bin 275 TL ödemesine karar vermişti. Bu ücret ödenmeyince mavi-yeşilliler, oyuncunun lisansının vize edilmemesini talep etti. TFF de bu öneriyi kabul edince G.Saray ile Oğulcan buna itiraz etti. Tahkim Kurulu da dün şu açıklamayı yaptı: "Usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; G.Saray ve Oğulcan'ın itirazlarının reddine, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

10 NUMARA PROBLEM!
4 farklı dönemde G.Saray'ı çalıştıran Fatih Terim'in takımlarında 10 numaralı formayı Hagi, Felipe, Revivo, Melo, Sneijder ve Belhanda giydi. Yeni transferlerden Alexandru Cicaldau, "10 numara giymek ister misin?" diye soran kulüp yetkililerine "Düşünmem gerek" yanıtırı verdi. Yakın çevresine ise "Bu formanın G.Saray'daki ağırlığını iyi biliyorum. Ama Hagi gibi bir efsaneyle kıyaslanmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

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Tahkim’den Oğulcan için vize çıkmadı
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