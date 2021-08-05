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Giriş Tarihi: 5.8.2021 14:16 Son Güncelleme: 5.8.2021 14:44

Trabzonspor Molde'yi konuk ediyor! Hamsik, Gervinho ve Peres sahne alıyor...

Trabzonspor Molde’yi konuk ediyor! Hamsik, Gervinho ve Peres sahne alıyor...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk edecek. Bordo-mavililerin yeni yıldızları Marek Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres'in sahne alacağı heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük çalacak.

Trabzonspor yeni sezonun ilk Avrupa mücadelesine çıkıyor. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Molde'yi ağırlayacak. Trabzonspor'un yeni yıldızları Hamsik, Gervinho ve Peres'in sahne alacağı heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak

Yenilenen kadrosu ve şampiyonluk hedefiyle sezona girmeye hazırlanan Trabzonspor, bugün Molde ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında galip gelerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

HAMSİK, GERVINHO VE PERES SAHNE ALIYOR!

Sezona İstanbul Riva'da hazırlanan ve 6 yeni transferle önemli bir atılım yapan bordo-mavili takımın Hamsik, Gervinho, Peres ve Nwakaeme'li kadrosuyla vereceği dev mücadele, A Spor ekranlarında olacak.

Fırtına'nın bütün hazırlık maçlarını yayınlayan A Spor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak bu karşılaşmayı da naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşturacak

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDA 136. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.

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Trabzonspor Molde'yi konuk ediyor! Hamsik, Gervinho ve Peres sahne alıyor...
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