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Giriş Tarihi: 9.8.2021 06:27 Son Güncelleme: 9.8.2021 07:18

Fenerbahçe'den Stuttgart'a Ömer Faruk Beyaz'a lisans şoku

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’den Stuttgart’a Ömer Faruk Beyaz’a lisans şoku

Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmeyerek Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz'ın lisansı yaşa takıldı. Stuttgart, 18 yaşından küçük ve AB vatandaşı olmaması nedeniyle genç futbolcuya çalışma ya da oynama izni çıkartamadı. Alman ekibi, ancak 21 gün sonra 18 yaşına girecek Türk futbolcu için lisans çıkartabilecek.

Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmeyerek Alman ekibi Stuttgart ile 4 yıllık kontrata imza atan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında büyük bir sürprizle karşılaştı.

Ligainsider'ın haberine göre; 17 yaşındaki oyuncunun lisansı yaşa takıldı. Stuttgart, 18 yaşından küçük ve AB vatandaşı olmaması nedeniyle genç futbolcuya çalışma ya da oynama izni çıkartamadı. Alman ekibi, ancak 21 gün sonra 18 yaşına girecek Türk futbolcu için lisans çıkartabilecek.

RAKİP GİRESUNSPOR
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta bugün Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele D-Smart 77. kanaldan yayınlanacak.

BURAK TAKIMLA TANIŞTI
Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dün Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde antrenman yaptı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Burak Kapacak da idmana katılarak yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

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Fenerbahçe'den Stuttgart'a Ömer Faruk Beyaz'a lisans şoku
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