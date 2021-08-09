Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'a Vitesse'den kaleci geldi: Bilal Bayazit
Giriş Tarihi: 9.8.2021 15:04

Kayserispor'a Vitesse'den kaleci geldi: Bilal Bayazit

İHA
Kayserispor’a Vitesse’den kaleci geldi: Bilal Bayazit

Yukatel Kayserispor, Vitesse takımından transfer ettiği kaleci Bilal Bayazit’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kaleye takviye yaptı. Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Hollanda doğumlu genç kaleci Bilal Bayazit ile 3 yıllık sözleşme yaptığını kamuoyu ile paylaştı.

Kayserispor Kulübü, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Bilal'in sarı kırmızılı forma ile çektirdiği fotoğraflar ve antrenmanlardan görüntülerden derlenen bir video yayınladı. Yukatel Kayserispor'a transfer olmaktan ötürü mutluluk duyan kaleci Bilal Bayazit, "Bu forma altında çok çalışarak, nice büyük başarılar kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Sonuna kadar tüm gücümle ve azmimle mücadelemi sürdüreceğimden büyük Kayserispor taraftarının şüphesi olmasın" açıklaması yaptı.

Bilal Bayazit, Sarı kırmızılı takımın üç kalesinden biri oldu. Bilal, yeni sezonda kaleci Doğan Alemdar ve Silviu Lung ile forma rekabeti yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer Şükrü Sözen'in villası!
Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika haberi: Balıkesir otobüs kazası ile sarsılmıştı! Şok detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Fenerbahçe Çin'den bir yıldız daha getiriyor! Vitor Pereira Süper Lig'in eski yıldızını istedi...
Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth'u getiriyor! Teklifin detayları ortaya çıktı transfer için tek rakip...
Son dakika haberler: Balıkesir'deki otobüs kazasında tıp öğrencisi 2 genç kızdan biri öldü biri yaralı...
Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirdi! Fenerbahçe'nin gözü bu transferdeydi
Altın fiyatları sert geri çekildi! Altın için kafa karıştıran açıklamalar geliyor
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı! 2 önemli gündem masada
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 8 Ağustos 2021 MasterChef’te 6. önlüğü kim aldı? Kritik final turunda o isim
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'a Vitesse'den kaleci geldi: Bilal Bayazit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA