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Giriş Tarihi: 9.8.2021 12:41 Son Güncelleme: 9.8.2021 12:52

Son dakika... Beşiktaş Alex Teixeira'yı böyle duyurdu! "Siz istediniz ben geldim"

Son dakika... Beşiktaş Alex Teixeira’yı böyle duyurdu! Siz istediniz ben geldim

Son dakika... Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, siyah-beyazlı kulübe imza atmak için yola çıktı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın transferini sosyal medyadan paylaşılan video ile duyurdu. Paylaşılan videoda Alex Teixeira, "Siz istediniz ben geliyorum" ifaderini kullandı. Transferle ilgili son bilgileri A Spor canlı yayınında aktaran Sercan Dikme, "Alex Teixeira 3-4 saat içinde İstanbul'da olacak. Daha sonra ise karantinaya girecek. 7 günlük karantina sürecinin ardından ise takıma katılacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Yıldız isim Alex Teixeira, siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'ya kavuşuyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı deneyimli orta saha, İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Beşiktaş, transferi sosyal medya hesabından paylaşarak resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın paylaştığı videoda Alex Teixeira, "Siz istediniz ben geliyorum" ifadelerini kullanırken, artık sembol haline gelen Kartal işaretini yaptı.

Beşiktaş Alex Teixeira'yu böyle duyurdu! "Siz istedeniz ben geliyorum"

31 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girecek ve daha sonra takıma katılacak. Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

"Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, 3-4 saat için İstanbul'da olacak. Deneyimli oyuncu İstanbul'a geldikten sonra 7 gün karantinada kalacak. Karantina sürecinin ardından ise takımla antrenmanlara başlayacak.

Beşiktaş, santrfor bölgesine yapılacak transfer için 3 milyon Euro bütçe belirledi. Luuk De Jong ve Diego Costa ile görüşmeler devam ediyor. Diego Costa'nın 6-7 gün için kararını Beşiktaş'ı bildirmesi bekleniyor.

Luuk De Jong, Beşiktaşlı yöneticilere sakatlığının ardından Sevilla ile antrenmanlara çıkıp kendisini göstermek istediğini iletti. Ancak Sevilla ise oyuncuya kulüp bulması gerektiğini söyledi.

Mert Günok Başakşehir'den ayrılmak istiyor. Beşiktaş, Başakşehir ile görüşüyor, Mert'in bonservisi için 2 milyon Euro isteniyor ancak siyah-beyazlı ekip 1 milyon Euro'dan fazla vermek istemiyor. "

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Son dakika... Beşiktaş Alex Teixeira'yı böyle duyurdu! "Siz istediniz ben geldim"
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