Son dakika... Beşiktaş Alex Teixeira'yı böyle duyurdu! "Siz istediniz ben geldim"

Son dakika... Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Yıldız isim Alex Teixeira, siyah-beyazlılara imza atmak için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...